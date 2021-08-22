Минобороны РФ раскрыло главные цели военно-технического форума «Армия-2021»

Москва, 22 августа. Международный военно-технический форум «Армия-2021» позволит определить приоритетные направления развития оборонно-промышленного комплекса, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, одним из наиболее значимых мероприятий станет конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы». Пленарное заседание в рамках мероприятия пройдет под руководством вице-премьера Юрия Борисова.

«Ключевым мероприятием первого дня, позволяющим определить приоритетные направления развития оборонно-промышленного комплекса, станет пленарная сессия по технологиям искусственного интеллекта», — сказано в сообщении министерства.

Ранее сообщалось, что Ростех представил на форуме «Армия-2021» свыше 50 новинок военной техники. Одним из ключевых экспонатов станет экспортный вариант автоматизированного комплекса артиллерийской и войсковой разведки «Пенициллин».