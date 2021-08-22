Альтернативу автомобилю УАЗ-469 представили на форуме «Армия-2021»

Москва, 22 августа. Прототип небронированного автомобиля «Стрела» презентован в подмосковной Кубинке в рамках форума «Армия-2021».

Модель призвана заменить в армии и народном хозяйстве заслуженного ветерана — классический УАЗ-469. «Стрела» разработана совместно «Военно-промышленной компанией» и работающим при «Бауманке» Конструкторским бюро молодежи (КБМ). Это полноразмерный рамный внедорожник, широко унифицированный с «Соболем» Next 4x4.

Под капотом у новинки 2,8-литровый турбодизель Cummins ISF мощностью 149 лошадиных сил, коробка передач — 6-ступенчатая механическая марки ГАЗ. Гражданская модель «Стрела» является дополнением к броневику и амфибии, представленными в 2020 году.

На территории конгрессно-выставочного центра (КВЦ) «Патриот» в Кубинке стартовал международный военно-технический форум «Армия-2021». Все желающие могут посетить выставочные площадки 26–28 августа.