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Новую модифицированную авиаракету С-8 впервые показали на форуме «Армия-2021»

  /   Обновлено: 22 августа 2021 12:04
Армия
Новую модифицированную авиаракету С-8 впервые показали на форуме «Армия-2021»
tecmash.ru  /  Научно-производственный концерн «Техмаш»

Москва, 22 августа. Концерн «Калашников» разработал первую корректируемую модификацию неуправляемой авиационной ракеты семейства С-8.

Новую ракету презентовали в рамках военно-технического форума «Армия-2021» в Кубинке. Отмечается, что новый боеприпас получил обозначение С-8Л. В ходе выставки также был показан беспилотный летательный аппарат МДП-01, оснащенный тремя готовыми к пуску ракетами с лазерной головкой самонаведения. Отмечается, что на сегодняшний день ракеты семейства С-8 остаются самыми популярными и находятся на вооружении многих стран.

Ранее сообщалось, что форум «Армия-2021» позволит определить приоритетные направления развития оборонно-промышленного комплекса государства. В Минобороны РФ заявили, что одним из наиболее значимых мероприятий станет конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы».

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ракета калашников армия-2021
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