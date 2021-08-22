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Звезды «Игры престолов» рассказали о съемках самых тяжелых эпизодов
Общество
Звезды «Игры престолов» рассказали о съемках самых тяжелых эпизодов
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Лос-Анджелес, 22 августа. Известные актрисы Лина Хиди и Ханна Уэддингем поделились воспоминаниями о съемках пятого и шестого сезонов культового сериала «Игра престолов».

Актрисы, известные по ролям Серсеи Ланнистер и септы Юнеллы, считают самыми сложными эпизоды с их противостоянием. В финале пятого сезона героиня Хиди во имя искупления грехов обнаженная идет по улицам столицы, пока представительница церкви звенит в колокольчик с криком «Позор!». Собравшиеся зеваки закидывают мать короля помоями.

Хиди рассказала, что ей было крайне некомфортно несколько дней подряд сниматься без одежды перед тысячей людей. Однако сложнее ей дались съемки следующего сезона.

Вернувшая себе власть Серсея, решает жестко отомстить септе. Она запирает ее в подземелье, где связывает и подвергает различным пыткам. Перед началом издевательств королева выливает на лицо праведной заложнице кувшин с вином.

«Мы никогда не говорили об этом, потому что обе сочли этот опыт довольно травматичным. Я имею в виду наши сцены с «винобордом». Люди всегда приходят в ужас, когда узнают, что это все было по-настоящему, без компьютерной графики», — слова Уэддингем приводит издание Entertainment Weekly.

Исполнительница роли Серсеи отметила, что все происходящее было довольно пугающим. По ее словам, у актеров, выходящих на площадку, практически нет никаких границ, однако потом может стать неловко и плохо.

Ранее в одном из интервью исполнитель роли Джона Сноу в «Игре престолов» британский актер Кит Харингтон рассказал, что рад своему решению отправиться в реабилитационный центр после съемок сериала. Ради восстановления он прервал актерскую карьеру.

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