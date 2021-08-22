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Фанатов восхитило сходство дочери Гарика Мартиросяна с ее мамой
Шоу-бизнес
Фанатов восхитило сходство дочери Гарика Мартиросяна с ее мамой
ТАСС  /  Сергей Бобылев

Москва, 22 августа. Жена комика Гарика Мартиросяна Жанна Левина поделилась совместным фото с дочерью Жасмин, которая отпраздновала 17-летие. Поклонники уверены, что девушка стала копией мамы.

Семья звезды Comedy Club Гарика Мартиросяна готовится принимать поздравления: дочь артиста Жасмин недавно отметила день рождения. Жена комика Жанна Левина решила поделиться с фанатами радостным событием и показала в Instagram, как девушка повзрослела к своему 17-летию. В ответ поклонники осыпали возлюбленную артиста комплиментами и с восхищением отметили ее сходство с дочерью.

«Как здорово и какие вы красивые... Еще молодые и цветущие, как сестры»;

«Что за концентрация красоты в одном кадре! С днем рождения доченьку»;

«Тот случай, когда мама выглядит как старшая сестра. Вы однозначно мотиватор. С днем рождения дочери»; — писали фолловеры.

Многие подписчики не забыли и про Мартиросяна: фанаты отметили, что Жасмин похожа не только на маму, но и отца. Однако артист не стал делиться с поклонниками радостью от дня рождения дочери в своем аккаунте.

Недавно актриса Анна Хилькевич также отпраздновала именины ребенка. Звезда показала фото дочери от бизнесмена Артура Волкова, которой недавно исполнилось три года.

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