Фанатов восхитило сходство дочери Гарика Мартиросяна с ее мамой

Москва, 22 августа. Жена комика Гарика Мартиросяна Жанна Левина поделилась совместным фото с дочерью Жасмин, которая отпраздновала 17-летие. Поклонники уверены, что девушка стала копией мамы.

Семья звезды Comedy Club Гарика Мартиросяна готовится принимать поздравления: дочь артиста Жасмин недавно отметила день рождения. Жена комика Жанна Левина решила поделиться с фанатами радостным событием и показала в Instagram, как девушка повзрослела к своему 17-летию. В ответ поклонники осыпали возлюбленную артиста комплиментами и с восхищением отметили ее сходство с дочерью.

«Как здорово и какие вы красивые... Еще молодые и цветущие, как сестры»; «Что за концентрация красоты в одном кадре! С днем рождения доченьку»; «Тот случай, когда мама выглядит как старшая сестра. Вы однозначно мотиватор. С днем рождения дочери»; — писали фолловеры.

Многие подписчики не забыли и про Мартиросяна: фанаты отметили, что Жасмин похожа не только на маму, но и отца. Однако артист не стал делиться с поклонниками радостью от дня рождения дочери в своем аккаунте.

Недавно актриса Анна Хилькевич также отпраздновала именины ребенка. Звезда показала фото дочери от бизнесмена Артура Волкова, которой недавно исполнилось три года.