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22 августа 13:00
13:00
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«Этот день в истории». Что произошло 22 августа, праздники, факты, люди
Видео

Ежедневная передача «Этот день в истории» становится путеводителем в мире постоянно сменяющих друг друга событий.

Сегодня юбилей отмечает один из главных символов России — флаг. Бело-сине-красному триколору исполняется 30 лет. Несмотря на это многие россияне до сих пор не могут запомнить расположение цветов. Согласно исследованию ВЦИОМ, в 2013 году правильно назвали порядок только 70% опрошенных.

Также круглую дату отмечает Республика Коми, которая была основана 22 августа 1921 года. Столетний юбилей в регионе будут праздновать как в офлайн, так и в онлайн-формате.

Необычный праздник пройдет сегодня в Индии —  Ракша Бандхан. Этот день посвящен отношениям братьев и сестер. Родственники поздравляют друг друга и желают благополучия.

О знаменитых изменниках, которые празднуют день рождения 22 августа, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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этот день в истории
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