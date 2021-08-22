Талибы заявили о возвращении в Афганистан бывшего главы МИД Ханифа Атмара

Кабул, 22 августа. Ханиф Атмар, глава Министерства иностранных дел Афганистана при бывшем президенте республики Ашрафе Гани, вернется на территорию страны. Об этом сообщили представители движения «Талибан»1 (запрещено в РФ).

TB sources say that the Talks are underway with former Foreign Minister @MHaneefAtmar, who will return to the country soon.#Taliban #Afghanistan #HaneefAtmar #Kabul — Avais (@awvais) August 22, 2021

Атмар покинул Афганистан на фоне масштабного наступления, а затем и захвата власти талибами в Афганистане. Сам министр в своем Twitter 15 августа заявлял, что на его резиденцию в Кабуле было совершено нападение, вследствие чего он был вынужден «с несколькими коллегами» искать для себя безопасное убежище.

سلام و تمنیات نیک برای همه دوستان و هموطنان گرامی. بعد از حملات ناجوانمردانه دیروز بر همکاران و اقامتگاه خویش که انرا به شدت تقبیح می کنم، باخیر و عافیت با شماری از همکاران محترم به محل امن رسیدیم. بزودی در مورد وضعیت فعلی کشور نظریات خویش را با هموطنان گرامی در میان خواهم گذاشت. — Mohammed Haneef Atmar محمد حنیف اتمر (@MHaneefAtmar) August 16, 2021

Канал Al Jazeera со ссылкой на представителя группировки сообщил, что «Талибану» удалось связаться с чиновником, который изъявил желание вернуться в республику.

Атмар — далеко не единственный представитель прежней афганской власти, уехавший из страны после установления «Талибаном» полного контроля над ее территорией. Так, 15 августа, после того как боевики вплотную подошли к Кабулу, было объявлено об отставке президента страны Ашрафа Гани. Сложив с себя полномочия, он днем того же дня вылетел в неизвестном направлении частным бортом.

В течение нескольких дней местонахождение политика оставалось неизвестным, однако сообщалось, что с собой он мог вывезти крупную сумму денег — фигурировала информация о 169 миллионах долларов. Впоследствии выяснилось, что Гани приняли у себя власти Объединенных Арабских Эмиратов. Экс-президент сам подтвердил эти данные, а также опроверг сообщения о похищенных деньгах.

A former senior official of Afghanistan's ousted President Ashraf Ghani has detailed a vivid picture of the last weeks of Ghani's government, including how the President and his advisers were stunned by the speed of the Taliban's advance on Kabul. https://t.co/Q6auLHR7PN — CNN (@CNN) August 21, 2021

Кроме того, еще за несколько дней до объявления победы талибов Афганистан покинул министр финансов Халид Паинда. Чиновник, занимавший свой пост на протяжении семи месяцев, выехал из страны 11 августа в рамках официального визита. Однако источники впоследствии сообщили, что возвращаться обратно министр не планирует.

Напомним, наступление формирований «Талибана» на позиции афганских правительственных сил началось весной текущего года и набрало обороты по мере отвода войск США и НАТО из республики. При этом его интенсивность заметно усилилась в первые недели августа, когда всего за несколько дней боевикам удалось установить контроль практически над всеми провинциями и их административными центрами.

Последним без боя сдался Кабул. 15 августа талибы подошли к столице, заявив, что не планируют устраивать кровопролитие в городе, и потребовав передачи власти. Власти страны приняли решение о сдаче города, затем было объявлено об окончании войны в Афганистане и формировании переходного правительства.

1 Организация запрещена на территории РФ.