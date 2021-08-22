Актер Борис Галкин едва не умер на руках молодой супруги

Москва, 22 августа. Эстрадная певица Инна Галкина рассказала о первых годах жизни с известным актером. Супруга Бориса Галкина помнит, как они с мужем мучились от вины, что сказалось на их здоровье.

Звезда фильма «Мужской талисман» оставил свою третью жену киноведа и сценариста Елену Демидову ради молодой исполнительницы. За глаза певицу называли разлучницей, что сильно сказывалось на ее состоянии.

«Как меня только не называли. У меня чувство вины обостренное, как и у Бориса, по жизни. Было чувство вины, особенно первые два года, и оно меня доконало. Я болеть начала», — рассказала Галкина в программе «Секрет на миллион».

Вскоре чувство ушло, оставив лишь раздражительность. Певица считает, что в тот период вина сильно влияла на семейные отношения, «раскачивая лодку». Она считает, что им с супругом удалось сполна расплатиться за содеянное.

«Было разное. Борис умирал у меня на руках. Отключилась дыхание. Были стрессы на грани жизни и смерти», — поделилась Ирина Галкина.

Певица рассказала, что к ее мужу во время сильных угрызений совести приходил во сне пасынок Влад, который умер в 2010 году. Борис Галкин не знает, как звезда фильма «Дальнобойщики» отреагировал на его новый брак, если бы остался жив.

В интервью ведущей шоу на НТВ Лере Кудрявцевой актер рассказал, что уже много лет не видел приемную дочь Марию. Оказалось, что после смерти матери она не смогла простить отца и сбежала в Псковскую область, где живет совсем одна.