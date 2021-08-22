«Стимулировать потребление»: аргентинская предвыборная стратегия или выход из кризиса?

Администрация Альберто Фернандеса собирается потратить 1% ВВП на выплаты пенсионерам и нуждающимся, чтобы «стимулировать потребление». При этом бюджет Аргентины далёк от изобилия, вопрос с рефинансированием долга перед МВФ так и не решён, а на носу парламентские выборы.
Новую правительственную инициативу специальному корреспонденту ФАН комментирует Уго Баскес — экономист, главный аудитор профсоюза госслужащих (UPCN) и убеждённый последователь идей Хуана Доминго Перона.
Решение «прямо сейчас»
Предполагается, что к концу года инфляция в стране достигнет 50%. При этом безработица пересекла отметку 10%, и уже 50% аргентинцев находятся за чертой бедности. По данным, опубликованным газетой «El Clarín», с июля 2020 по июль 2021 зарплаты в частных фирмах обесценились на 3,1%, в государственных — на 6,5%, а у тех, кто работает «в чёрную» — на 6,9%. Но хуже всего пришлось пенсионерам. Их покупательная способность снизилась на 8,9%.
ФАН: Зачем нужно «стимулировать потребление»?
Уго Баскес: Решение правительства оправдано необходимостью восстановить ритмы роста в таких отраслях, как строительство и промышленное производство. Хотя и с выборами, конечно, связана. Но если на руках у людей будет чуть больше денег, они (вместо традиционной покупки долларов) смогут сразу вложиться, например, в стройматериалы для дома, или ипотеку, или бытовую технику... Вы, наверное, слышали, что в августе запущена программа «Прямо сейчас»? Государство будет субсидировать покупки холодильников, стиральных машин, микроволновых печей... В любой торговой сети граждане смогут приобрести эти товары в беспроцентную рассрочку на 12, 24 и 30 месяцев. Если повысится спрос — производители должны будут обеспечить предложение. Таким образом на заводах сохранятся рабочие места и зарплаты.
— 1% от ВВП Аргентины составляет 425 млрд песо. На что конкретно правительство предполагает потратить эту сумму?
— Эти деньги пустят на надбавки к пенсиям, субсидии матерям-одиночкам и прочие социальные выплаты. Но не только. Помимо малоимущих кое-что получат и представители среднего класса: мелким и средним предпринимателям вернут налог на прибыль (на это предполагается потратить 40 миллиардов песо). Предполагается, что бенефициарами новой программы станут 1,2 миллиона независимых трудящихся.
Откуда брать деньги
Необходимость социальных выплат Аргентина традиционно покрывает повышением налогов. И неудивительно, что за время правления Альберто Фернандеса помимо повышения уже существующих налогов появилось несколько новых налоговых позиций.
Так декретом номер 27.541 был введен тридцатипроцентный налог на покупку валюты для банковских счетов и карт. Название ему дали пафосное: «Страна» (PAÍS). Тем же декретом регулируется оплата сервисов вроде Netflix, Spotify, Apple Music, Google Play, Steam: те, кто ими пользуется, обязаны платить 8% сверху.
Налог на экспорт вырос на 33%. Налог на заграничную собственность повысился до 2,25%. Самую острую полемику в 2021 вызвало принятие закона о дифференцированном налоге на прибыль: крупным корпорациям, доход которых составляет от 50 млн песо, отныне приходится отдавать в казну 42% прибыли.
Однако Уго Баскес подчёркивает, что В 2021 году показатели роста некоторых отраслей даже вернулись на «доковидные» позиции. Этим госбюджет обязан в первую очередь агроэкспорту: благодаря повышению цен на сырье на мировом рынке, прибыль от продажи зерна и сои составила 67 млрд песо. По данным Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации ООН (ФАО) в этом году стоимость тонны соевых бобов поднялась с 300$ до 520$.
— Возможно, если бы экспорт не облагался таким высоким налогом, у аграрных производителей был бы дополнительный стимул работать и обеспечивать работой всех, кто задействован не только в поле, но и в обеспечении необходимой логистики?
— Аграрный сектор в нашей стране и так не бедствует... В дальнейшем, возможно, этот налог действительно можно было бы снизить. Но сейчас ситуация в Аргентине критическая.
Доллар и аргентинская ментальность
— В начале интервью вы сказали, что традиционно, если у людей оказывается немного свободных денег, они вкладывают эти средства в покупку долларов. Почему?
— Это связано с опытом инфляционных пиков, дефляций и денежных реформ... и является для аргентинцев чем-то вроде посттравматического синдрома. Мы привыкли копить деньги в долларах и делать проекции рентабельности в них же. Таким образом рыночный цикл в Аргентине принимает особенно прихотливые формы: производители товаров и услуг периодически поднимают цены в песо сами (на всякий случай!), чтобы опередить поставщиков и возможный скачок цен (в долларах) на сырьё и исходные материалы. Если бы курс песо к доллару удалось стабилизировать, у бизнеса постепенно отпала бы привычка повышать цены в песо и «накручивать» инфляцию искусственно.
— Что вы думаете о формах борьбы с инфляцией, которые использует правительство?
— Нынешнее правительство допустило немало ошибок... Но большинством сегодняшних проблем мы обязаны администрации Макри, которая была у власти до Альберто Фернандеса. Неолибералы «отпустили» доллар, но отказались учитывать «культурный фактор», о котором мы уже говорили: не подумали о том, что те, у кого есть деньги, немедленно начнут вкладываться в покупку валюты или выводить деньги за границу. В 2017 году отток долларов составил 5% от ВВП, а на внутреннем рынке они, конечно, подорожали. Последствия пришлось расхлёбывать президенту Фернандесу, а он не волшебник, конечно.
— Вы считаете, что в Аргентине стандартная неолиберальная модель не будет работать из-за этого «культурного фактора»?
— Полагаю, что в кратко- и среднесрочной перспективе не будет. В дальнейшем — возможно. Но сейчас нам необходимо как можно быстрее решить ряд внутренних проблем, которые к макроэкономике имеют косвенное отношение. Будем надеяться, что государство с ними справится.