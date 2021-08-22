«Стимулировать потребление»: аргентинская предвыборная стратегия или выход из кризиса?

Администрация Альберто Фернандеса собирается потратить 1% ВВП на выплаты пенсионерам и нуждающимся, чтобы «стимулировать потребление». При этом бюджет Аргентины далёк от изобилия, вопрос с рефинансированием долга перед МВФ так и не решён, а на носу парламентские выборы.

Новую правительственную инициативу специальному корреспонденту ФАН комментирует Уго Баскес — экономист, главный аудитор профсоюза госслужащих (UPCN) и убеждённый последователь идей Хуана Доминго Перона.

Решение «прямо сейчас»

Предполагается, что к концу года инфляция в стране достигнет 50%. При этом безработица пересекла отметку 10%, и уже 50% аргентинцев находятся за чертой бедности. По данным, опубликованным газетой «El Clarín», с июля 2020 по июль 2021 зарплаты в частных фирмах обесценились на 3,1%, в государственных — на 6,5%, а у тех, кто работает «в чёрную» — на 6,9%. Но хуже всего пришлось пенсионерам. Их покупательная способность снизилась на 8,9%.

ФАН: Зачем нужно «стимулировать потребление»?

Уго Баскес: Решение правительства оправдано необходимостью восстановить ритмы роста в таких отраслях, как строительство и промышленное производство. Хотя и с выборами, конечно, связана. Но если на руках у людей будет чуть больше денег, они (вместо традиционной покупки долларов) смогут сразу вложиться, например, в стройматериалы для дома, или ипотеку, или бытовую технику... Вы, наверное, слышали, что в августе запущена программа «Прямо сейчас»? Государство будет субсидировать покупки холодильников, стиральных машин, микроволновых печей... В любой торговой сети граждане смогут приобрести эти товары в беспроцентную рассрочку на 12, 24 и 30 месяцев. Если повысится спрос — производители должны будут обеспечить предложение. Таким образом на заводах сохранятся рабочие места и зарплаты.

— 1% от ВВП Аргентины составляет 425 млрд песо. На что конкретно правительство предполагает потратить эту сумму?

— Эти деньги пустят на надбавки к пенсиям, субсидии матерям-одиночкам и прочие социальные выплаты. Но не только. Помимо малоимущих кое-что получат и представители среднего класса: мелким и средним предпринимателям вернут налог на прибыль (на это предполагается потратить 40 миллиардов песо). Предполагается, что бенефициарами новой программы станут 1,2 миллиона независимых трудящихся.

Федеральное агентство новостей / Анна Новикова

Откуда брать деньги

Необходимость социальных выплат Аргентина традиционно покрывает повышением налогов. И неудивительно, что за время правления Альберто Фернандеса помимо повышения уже существующих налогов появилось несколько новых налоговых позиций.

Так декретом номер 27.541 был введен тридцатипроцентный налог на покупку валюты для банковских счетов и карт. Название ему дали пафосное: «Страна» (PAÍS). Тем же декретом регулируется оплата сервисов вроде Netflix, Spotify, Apple Music, Google Play, Steam: те, кто ими пользуется, обязаны платить 8% сверху.

Налог на экспорт вырос на 33%. Налог на заграничную собственность повысился до 2,25%. Самую острую полемику в 2021 вызвало принятие закона о дифференцированном налоге на прибыль: крупным корпорациям, доход которых составляет от 50 млн песо, отныне приходится отдавать в казну 42% прибыли.

Однако Уго Баскес подчёркивает, что В 2021 году показатели роста некоторых отраслей даже вернулись на «доковидные» позиции. Этим госбюджет обязан в первую очередь агроэкспорту: благодаря повышению цен на сырье на мировом рынке, прибыль от продажи зерна и сои составила 67 млрд песо. По данным Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации ООН (ФАО) в этом году стоимость тонны соевых бобов поднялась с 300$ до 520$.

— Возможно, если бы экспорт не облагался таким высоким налогом, у аграрных производителей был бы дополнительный стимул работать и обеспечивать работой всех, кто задействован не только в поле, но и в обеспечении необходимой логистики?

— Аграрный сектор в нашей стране и так не бедствует... В дальнейшем, возможно, этот налог действительно можно было бы снизить. Но сейчас ситуация в Аргентине критическая.

Федеральное агентство новостей / Анна Новикова

Доллар и аргентинская ментальность

— В начале интервью вы сказали, что традиционно, если у людей оказывается немного свободных денег, они вкладывают эти средства в покупку долларов. Почему?

— Это связано с опытом инфляционных пиков, дефляций и денежных реформ... и является для аргентинцев чем-то вроде посттравматического синдрома. Мы привыкли копить деньги в долларах и делать проекции рентабельности в них же. Таким образом рыночный цикл в Аргентине принимает особенно прихотливые формы: производители товаров и услуг периодически поднимают цены в песо сами (на всякий случай!), чтобы опередить поставщиков и возможный скачок цен (в долларах) на сырьё и исходные материалы. Если бы курс песо к доллару удалось стабилизировать, у бизнеса постепенно отпала бы привычка повышать цены в песо и «накручивать» инфляцию искусственно.

— Что вы думаете о формах борьбы с инфляцией, которые использует правительство?

— Нынешнее правительство допустило немало ошибок... Но большинством сегодняшних проблем мы обязаны администрации Макри, которая была у власти до Альберто Фернандеса. Неолибералы «отпустили» доллар, но отказались учитывать «культурный фактор», о котором мы уже говорили: не подумали о том, что те, у кого есть деньги, немедленно начнут вкладываться в покупку валюты или выводить деньги за границу. В 2017 году отток долларов составил 5% от ВВП, а на внутреннем рынке они, конечно, подорожали. Последствия пришлось расхлёбывать президенту Фернандесу, а он не волшебник, конечно.

Федеральное агентство новостей /

— Вы считаете, что в Аргентине стандартная неолиберальная модель не будет работать из-за этого «культурного фактора»?

— Полагаю, что в кратко- и среднесрочной перспективе не будет. В дальнейшем — возможно. Но сейчас нам необходимо как можно быстрее решить ряд внутренних проблем, которые к макроэкономике имеют косвенное отношение. Будем надеяться, что государство с ними справится.