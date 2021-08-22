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Житель Брянска спас двух тонущих в озере детей в Дятьковском районе

  /   Обновлено: 22 августа 2021 11:44
Общество
Житель Брянска спас двух тонущих в озере детей в Дятьковском районе
pixabay.com

Брянск, 22 августа. Двое детей, оставшиеся без присмотра родителей, во время купания на Чижовском озере в Дятьковском районе под Брянском стали тонуть. Проходящий мимо мужчина спас мальчиков.

В социальных сетях местная жительница написала о том, что на озере мальчик полез в воду и начал тонуть. К нему на помощь бросился второй и тоже стал уходить под воду. Третий ребенок с берега стал кричать и просить о помощи.

На его голос откликнулся проходящий мимо места происшествия мужчина. Он незамедлительно прыгнул в воду и вытащил двоих детей на берег.

Житель города Городец Нижегородской области спас сразу троих тонущих детей. Сделать это удалось с помощью куска пенопласта, за который держались напуганные школьники, сообщал сайт 360tv.ru.

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