Житель Брянска спас двух тонущих в озере детей в Дятьковском районе

Брянск, 22 августа. Двое детей, оставшиеся без присмотра родителей, во время купания на Чижовском озере в Дятьковском районе под Брянском стали тонуть. Проходящий мимо мужчина спас мальчиков.

В социальных сетях местная жительница написала о том, что на озере мальчик полез в воду и начал тонуть. К нему на помощь бросился второй и тоже стал уходить под воду. Третий ребенок с берега стал кричать и просить о помощи.

На его голос откликнулся проходящий мимо места происшествия мужчина. Он незамедлительно прыгнул в воду и вытащил двоих детей на берег.

Житель города Городец Нижегородской области спас сразу троих тонущих детей. Сделать это удалось с помощью куска пенопласта, за который держались напуганные школьники, сообщал сайт 360tv.ru.