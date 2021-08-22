На Нью-Йорк надвигается ураган «Генри». События дня

Трамп заявил о необходимости США вернуться в Афганистан 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал американскую армию к новому военному походу в Афганистан. Такое заявление бывший хозяин Белого дома сделал во время выступления перед своими сторонниками в штате Алабама. В противном случае, по мнению Трампа, в США не вернутся 45 тысяч человек, ожидающих эвакуации из Кабула. Именно столько американцев, по сведениям бывшего президента, а не 10 тысяч, как утверждает официальная статистика, сейчас находятся в Афганистане. Перед лицом своих соратников Дональд Трамп в очередной раз назвал решение нынешнего главы администрации Джо Байдена о выводе военного контингента из южноазиатской республики «ужасающим» и «позорным».

В Нью-Йорке объявили режим ЧС из-за урагана «Генри» Global Look Press / NASA Earth / Keystone Press Agency Жители Нью-Йорка стали заложниками урагана «Генри». Стихия принесла в американский город мощные дожди. Судя по опубликованным в соцсетях видео, сейчас многие улицы напоминают венецианские каналы. Первые этажи зданий - под угрозой подтопления. Движение автомобилей затруднено. Однако это лишь прелюдия. По прогнозам синоптиков, главный удар строптивого «Генри» еще впереди. На фоне новой угрозы американцам советуют не покидать свои дома без лишней необходимости. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации сразу в нескольких округах Нью-Йорка. Соответствующее решение принял губернатор штата Эндрю Куомо. Накануне из-за ливня и сильного ветра пришлось отменить первый с начала пандемии крупномасштабный концерт в «новом Вавилоне». Хедлайнер фестиваля «Мы любим Нью-Йорк» группа The Killers выступила прямо в гримерке.

Путин поздравил жителей Коми со 100-летием республики Медиацентр министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми / Президент России Владимир Путин поздравил жителей Коми со 100-летием республики. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил, что регион обладает хорошим потенциалом развития, в нем «создаются условия для привлечения инвестиций, реализуются востребованные инициативы в промышленности и сельском хозяйстве». В эпоху пандемии на волне интереса к внутреннему туризму республика стала одной из главных точек на карте путешественников. В столице региона Сыктывкаре и в других городах сегодня проходят концерты в честь юбилея, интерактивные программы и квесты, посвященные истории края северных сияний, его невероятной природе, культуре и самобытным традициям коренных народов.