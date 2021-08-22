Селена Гомес рассказала о тяжелой борьбе с волчанкой и психическим расстройством

Лос-Анджелес, 22 августа. Известная американская актриса и исполнительница Селена Гомес рассказала о тяжелой борьбе с психическим заболеванием. Спасти себя ей помог полный отказ о соцсетей.

За свои 29 лет популярная артистка столкнулась с огромным количеством проблем. Она неоднократно признавалась, что впадала в серьезные депрессии, однако в 2018 году врачи поставили ей «биполярное аффективное расстройство», а за четыре года до этого она узнала о волчанке.

«Моя [системная красная] волчанка, трансплантация почки, химиотерапия, психическое заболевание... Все это, честно говоря, должно было меня выбить из колеи. Каждый раз, когда я через что-то проходила, думала: «Что в этот раз? С чем мне еще придется иметь дело?»» — призналась артистка в интервью для издания Elle.

Особое облегчение Гомес почувствовала после того, как узнала о развитии у себя биполярного расстройства, поскольку все встало на свои места. Однако ее расстроило, что заболевание привлекло слишком много внимания в Сети. Большой поток агрессии и едкости от пользователей соцсетей вынудил ее отказаться от ведения аккаунтов.

С 2017 года все посты в аккаунтах Селены Гомес от ее имени выкладывает менеджер, которому она предоставляет тексты и фотографии. Американская певица отметила, что избежать соблазна ей помогает полное отсутствие доступа к приложениям на телефоне. Благодаря этому исполнительница много времени проводит с собой, а не за созерцанием жизней других.

Ранее звезда сериала «Волшебники из Вэйверли Плэйс» рассказала о своих отношениях с Джастином Бибером и The Weekend. Селена Гомес отметила, что романы с американскими звездами были крайне токсичными.