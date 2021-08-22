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«Налог на болванки» принес рекордное количество средств в 2020 году

  /   Обновлено: 22 августа 2021 11:38
Экономика
«Налог на болванки» принес рекордное количество средств в 2020 году
pixabay.com

Москва, 22 августа. Поступления от «налога на болванки» достигли максимума в 2020 году из-за высокого спроса на записывающую технику.

Публикация отчета Российского союза правообладателей (РСП) показала, что за прошедший год им было собрано 6,1 млрд руб. Выплаты непосредственным владельцам прав пропорционально увеличились, сообщает РБК.

Некоммерческая организация по коллективному управлению авторскими правами взимает сбор в 1% от стоимости оборудования для записи и воспроизведения аудиовизуального контента. В перечень входят диктофоны, магнитофоны, кассетные проигрыватели, телефоны, ноутбуки и прочие устройства.

Президентом РСП является российский режиссер и деятель культуры Никита Михалков. Он ранее объяснял, как пандемия и санкции Запада помогли отечественному кинематографу.

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