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Концерн «Калашников» презентовал пистолет-пулемет для летчиков на выставке «Армия-2021»
Армия
Концерн «Калашников» презентовал пистолет-пулемет для летчиков на выставке «Армия-2021»
Пресс-служба форума Армия-2021

Москва, 22 августа. Пистолет-пулемет ППК-20, предназначенный для летчиков ВКС России, был презентован на выставке «Армия-2021» представителями концерна «Калашников».

На сегодняшний день ППК-20 уже прошел испытания, сообщил заместитель генерального директора компании Денис Фисенко. По его словам, оружие «адаптировано к носимому аварийному запасу» и может использоваться в кабине пилота.

Испытания пистолет-пулемета прошли в государственном летно-испытательном центре Министерства обороны РФ в Ахтубинске. В рамках процедуры конструкторы продемонстрировали возможность размещения ППК-20 в катапультном кресле. При создании данного вооружения конструкторы учли все замечания, выявленные при серийном изготовлении пистолетов-пулеметов «Витязь-СН». Так, ППК-20 имеет улучшенную эргономику и повышенную надежность.

Ранее также сообщалось, что концерн «Калашников» представил на форуме новый морской ударный беспилотник. Подобные аппараты можно будет применять с бортов скоростных катеров и кораблей спецназначения.

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