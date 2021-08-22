Концерн «Калашников» презентовал пистолет-пулемет для летчиков на выставке «Армия-2021»

Москва, 22 августа. Пистолет-пулемет ППК-20, предназначенный для летчиков ВКС России, был презентован на выставке «Армия-2021» представителями концерна «Калашников».

На сегодняшний день ППК-20 уже прошел испытания, сообщил заместитель генерального директора компании Денис Фисенко. По его словам, оружие «адаптировано к носимому аварийному запасу» и может использоваться в кабине пилота.

Испытания пистолет-пулемета прошли в государственном летно-испытательном центре Министерства обороны РФ в Ахтубинске. В рамках процедуры конструкторы продемонстрировали возможность размещения ППК-20 в катапультном кресле. При создании данного вооружения конструкторы учли все замечания, выявленные при серийном изготовлении пистолетов-пулеметов «Витязь-СН». Так, ППК-20 имеет улучшенную эргономику и повышенную надежность.

Ранее также сообщалось, что концерн «Калашников» представил на форуме новый морской ударный беспилотник. Подобные аппараты можно будет применять с бортов скоростных катеров и кораблей спецназначения.