Депутат Бобков назвал два сценария развития «Крымской платформы»

Симферополь, 22 августа. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков озвучил два сценария развития саммита «Крымская платформа», который состоится на Украине.

Как считает крымский депутат, оба сценария пессимистичны, так как никаких изменений после саммита не последует, а Крым останется российским навсегда. Наиболее вероятным развитием событий станет девальвация саммита, так как власти США постепенно утрачивают интерес к Украине.

«Второй сценарий также пессимистичный для Украины, когда страны, которые привлечены к участию, изначально займут пассивную позицию и ограничатся исключительно декларативными действиями и заявлениями», — говорит Бобков в беседе с РИА Новости.

Жесткой последовательной позиции Запада в крымском вопросе ждать не стоит, так как эта тема скоро сойдет на нет, заключил парламентарий.

Ранее в Крыму предложили создать арт-резиденции для писателей и художников, такую идею озвучил журналист Дмитрий Киселев. По его мнению, на полуострове много возможностей для творческих людей, это нужно использовать для развития культуры.