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Агаларова признали лучшим игроком матча пятого тура РПЛ «Уфа» — «Зенит»

  /   Обновлено: 22 августа 2021 11:39
Спорт
Агаларова признали лучшим игроком матча пятого тура РПЛ «Уфа» — «Зенит»
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Уфа, 22 августа. Гамид Агаларов стал лучшим игроком состоявшегося накануне в Уфе матча чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

«Уфа» и «Зенит» завершили вничью встречу пятого тура РПЛ, которая прошла на стадионе «Центральный». Счет в матче на десятой минуте открыл форвард петербургского клуба Малком. Во втором тайме нападающий «Уфы» Гамид Агаларов забил ответный мяч. Форвард клуба из столицы Башкортостана был признан лучшим игроком матча.

После ничьей в Уфе «Зенит» набрал 11 очков, сообщает «Вечерняя Москва». Подопечные Сергея Семака занимают вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Уфа», в активе которой пять баллов, располагается на 11-й позиции.

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Зенит уфа агаларов рпл лучший игрок
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