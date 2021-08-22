Водитель такси врезался в толпу пешеходов в Гонконге

Гонконг, 22 августа. ДТП с участием машины такси произошло в Гонконге. Водитель транспортного средства протаранил толпу пешеходов.

Наезд такси на людей произошел в районе Тайпо. Согласно предварительной информации, в результате инцидента один человек погиб. Еще девять жителей мегаполиса пострадали, сообщают местные СМИ.

Мужчина за рулем гонконгского такси не справился с управлением и врезался в пешеходов, которые ждали общественный транспорт на остановке. Среди пострадавших ребенок и беременная женщина. По словам врачей, четверо попавших под колеса гонконгцев находятся в критическом состоянии. Водитель задержан, обстоятельства ЧП выясняются.