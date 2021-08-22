Депутат Вострецов поздравил россиян с Днем Государственного флага РФ

Депутат Госдумы и председатель объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов в беседе с ФАН поздравил всех жителей нашей необъятной страны с Днем Государственного флага Российской Федерации.

По его словам, в первую очередь следует помнить о том, что флаг представляет собой очень важный символ.

«В церкви есть иконы. У буддистов — статуи. В древние времена тотемы означали принадлежность к тому или иному роду. Государство для нас всех — общий род, целостность народа, его объединение. Российское государство объединило огромное количество национальностей, людей с разными вероисповеданиями. Флаг — символ этого объединения», — сообщил депутат.

Сергей Вострецов также напомнил, что о государстве и его гражданах много говорит не только их собственная любовь к флагу своей страны, но и отношение к нему за рубежом.

«Даже в каждом муниципалитете есть свой флаг. Каждый гордится им. Где родился, там и пригодился! В целом же мы все — одна страна. Такие символы, как флаг, как гимн, служат для объединения, дают возможность почувствовать себя единой нацией. В этом мощь государства. Посмотрите, как американцы гордятся своим флагом. Конечно, позорище, что сегодня в Афганистане их флаг топчут. Они убежали оттуда, как собаки бесстыжие», — пояснил собеседник ФАН.

pskov.ru / Пресс-служба администрации Псковской области

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями для жителей всего государства.

«Наше государство сегодня крепко, сильно. Я надеюсь, что под нашим флагом мы, как наши отцы и деды, будем едины. Пока мы едины, мы непобедимы! Хочу поздравить и чеченцев, и забайкальцев, и камчадалов, и мурманчан, и питерцев, и москвичей. Для нас всех это большой праздник», — подытожил народный избранник.

Ранее Сергей Вострецов в беседе с ФАН высоко оценил действия губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по расселению аварийного жилья в Северной столице. Депутат также поведал о том, какую важную работу в сфере строительства провели власти на федеральном и региональном уровнях.