В США рассказали о провальной попытке Пентагона создать аналог секретных торпед РФ

Вашингтон, 22 августа. Россия имеет на вооружение секретные супербыстрые торпеды, которые тщетно пытался скопировать Пентагон. Об этом рассказал аналитик из США.

Обозреватель американского издания The National Interest (NI) Кайл Мизоками в своем материале сообщил об инновационной советской суперкавитирующей торпеде ВА-111 «Шквал». Как передает «ПолитРоссия», данный снаряд мог развивать поразительную скорость до 200 узлов в час благодаря ракетным двигателям, что превосходило все любые западные аналоги.

Эксперт пишет, что обычно торпеды используют для движения пропеллеры или помповые двигатели. Советские же конструкторы применили в «Шквале» ракетный силовой агрегат. При этом проблема сопротивления воды была оригинально решена путем направления горячего ракетного выхлопа на нос снаряда. Благодаря этому во время движения боеприпаса вода превращалась в пар.

Когда в середине 1990-х о секретной разработке узнали в США, Пентагон предпринял попытку создать аналог российской торпеды. Мизомаки отмечает, что американские военные работают над оружием с 1997 года, однако оно так и не было принято на вооружение, что является свидетельством фиаско Вашингтона в этом направлении.

Ранее сообщалось, что в Китае рассказали о грозном сигнале, который Россия послала Западу. Эскалация напряженности в отношениях с США вынуждают Москву активно заниматься модернизацией своего военного флота.