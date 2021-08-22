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Крымчане ответили Украине на ее желание «деоккупировать» российский полуостров
Политика
Крымчане ответили Украине на ее желание «деоккупировать» российский полуостров
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

В преддверии проведения на Украине так называемого саммита «Крымская платформа» корреспондент ФАН поговорил с жителями российского полуострова, чтобы выяснить, как они относятся к подобным инициативам международного характера. Дело в том, что украинский МИД заявил об участии в мероприятии представителей порядка 40 стран и разных западных организаций.

По итогам саммита будет принята некая декларация, однако о чем там может говориться — непонятно. При этом в соседней стране «Крымскую платформу» уже называют чуть ли не «единственным способом освобождения Крыма от оккупации». Что думают сами крымчане по этому поводу, они рассказали Федеральному агентству новостей.

«Если кто и живет в оккупации, так это Украина. У меня тетка в Киеве, так она постоянно мне рассказывает о сумасшедших ценах на коммуналку, особенно на газ, когда зимой приходится по 34 тысячи гривен отдавать за месяц. У них в стране проблем выше горла, а они все разговорами заняты, никак не наговорятся. Если честно, от них и их болтологии уже тошно становится, ну не вернет Украина Крым, это и так уже давно всем понятно. Однако вместо реально полезных дел они там занимаются всем чем угодно, но только не тем, что действительно важно», — считает Лариса Покровская, жительница Симферополя.

«Знаете, если бы мы знали, что вот такая она, «российская оккупация», то давно бы уже провели референдум и не жили бы вообще тут при Украине. О чем вообще можно говорить, когда все факты, что называется, на лицо. Крым развивается, столько всего строится, деньги в регион вкладывают, а на Украине люди нищают, война в Донбассе против собственного народа все никак не закончится, история страны переписывается. Пусть они у себя в стране разберутся, чего они хотят, а то нам отсюда непонятно, вдруг им помощь нужна, а мы тут жизнью наслаждаемся», — иронично отметил Владимир Дроздов, житель Ялты.

«Пусть они эти саммиты хоть каждый день проводят и по несколько раз, если заняться нечем. Правильно на Украине говорят, что раз человек не умеет работать, то пусть идет в политику. Похоже, они наконец-то полностью реализовали эту идею в жизнь, поэтому страна и находится в таком состоянии. Зато теперь все знают, что для этого нужно: срок в семь лет, беглый президент, олигарх и комик у власти. В общем, там собралась веселая компания, только всем уже давно не смешно, это я про украинский народ. Нам-то какая разница — мы теперь Россия, но людей на Украине все равно жалко», — сказал Алексей Панков, житель крымской столицы.

В основном крымчане считают проведение «Крымской платформы» пустой тратой времени и денег. Вместо этого они предлагают Украине заняться реальными делами, которые могут принести пользу стране и ее народу. Большинство жителей Крыма переживают за украинцев, поскольку понимают, что люди стали просто заложниками ситуации.

Напомним, ранее эксперт объяснил, как Запад может попытаться использовать «Крымскую платформу» против России. Он считает, что это будет некий новый элемент шантажа.

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