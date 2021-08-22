Глава МИД Турции присоединится к саммиту «Крымской платформы»

Анкара, 22 августа. Турция примет участие в «Крымской платформе». На антироссийский саммит отправится министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

Глава МИД Турции посетит Киев, где и пройдет мероприятие. Анкара распространила соответствующее заявление.

«Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу отправится с визитом на Украину, чтобы принять участие в саммите «Крымской платформы», который пройдет 23 августа 2021 года в Киеве», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о наблюдении за участниками «Крымской платформы». Москва обратит внимание на мнение присоединившихся к саммиту государств и проанализирует их позицию, подчеркнула дипломат. Захарова также назвала участие некоторых стран в мероприятии доказательством политизированного подхода Запада к крымскому вопросу.