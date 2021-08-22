В России заразились коронавирусом еще 20 564 человека

Москва, 22 августа. Российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 20 564 человек в 85 регионах страны за прошедшие сутки.

Сообщение поступило от оперативного штаба по борьбе с заболеванием. Клинические признаки болезни отсутствовали у 7,6%. Зарегистрировано 762 летальных исхода. Полностью выздоровели от инфекции еще 15 414 пациентов.

Россиянам ранее объяснили, почему необходимо пройти первую стадию вакцинации от коронавирусной инфекции до наступления холодной погоды осенью. Об этом рассказал иммунолог Андрей Продеус.