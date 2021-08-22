ФАН выяснил предварительную причину падения мотопараплана в Ивановской области

Иваново, 22 августа. Мотопараплан с женщиной и мужчиной потерпел крушение после взлета в городе Юрьевце Ивановской области. По предварительной версии, летательный аппарат упал из-за ошибки пилота.

Как сообщил источник ФАН, мотодельтаплан упал в штопор. В результате происшествия оба человека погибли.

Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту ЧП. Сотрудники надзорного ведомства намерены проверить соблюдение безопасности при эксплуатации летательного аппарата. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Специалистам предстоит установить точную причину трагедии.