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Киевский филолог призвал проявить культурный героизм русских на Украине
Политика
Киевский филолог призвал проявить культурный героизм русских на Украине
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 22 августа. Власть на Украине могла бы дать равные права всем языкам, но этого не произошло, заявил доктор филологических наук Александр Камчатнов.

Как отметил эксперт, при таком раскладе на Украине бы в свободной конкуренции определилась относительная культурная и государственная ценность каждого литературного языка, но власти лишь навязывают украинский. Русский язык в стране считается почти что запрещенным. Смеяться над украинским языком филолог назвал неправильным.

«Смех оскорбителен и вызывает лишь реакцию отторжения и скорее противодействия, лучше дать возможность равного соревнования, и в этом соревновании должен победить тот, кто окажется более востребованным», — говорит Камчатнов.

Филолог напомнил, что в России веками создавалась традиция написания произведений на русском языке. На Украине же сложно припомнить великих писателей, которые могли бы сравниться с Пушкиным или, например, с Шекспиром. Если бы такая первоклассная литература создавалась на украинском языке, тогда он мог бы быть достойным конкурентом, уверен эксперт.

Русским на Украине филолог предложил создавать кружки по изучению языка и общества его любителей. Только в случае проявления культурного героизма удастся сохранить русский язык даже в таких тяжелых «полуподпольных» условиях, заключил Камчатнов.

Ранее астролог и нумеролог Розалия Романова заявила, что в сентябре Украину ждут перемены. Сентябрь является пятым личным месяцем. По словам астролога, это означает, что в указанный период произойдут изменения.

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Киев украинский язык камчатнов
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