Талибы воссоздали культовое американское фото времен Второй мировой войны

Вашингтон, 22 августа. Члены запрещенного в РФ террористического движения «Талибан»1 сделали снимок-пародию на знаменитый американский кадр времен Второй мировой войны.

В сообщении телеканала Fox News говорится, что речь идет о ставшей культовой фотографии, на которой американские солдаты поднимают национальный флаг на горе Сурибачи во время боев за японский остров Иводзима.

Талибы (члены запрещенной в России террористической организации «Талибан») сделали похожее фото. На нем они одеты в американскую военную форму и держат в руках флаг своего движения.

A Taliban fighting unit called the Badri 313 Battalion was spotted patrolling????????with????????-made gear, posting a photo mocking the iconic World War II photo, Raising the????????Flag on Iwo Jima. https://t.co/eXADt6PGtW #FoxNews