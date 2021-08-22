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Талибы воссоздали культовое американское фото времен Второй мировой войны
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Талибы воссоздали культовое американское фото времен Второй мировой войны

  /   Обновлено: 22 августа 2021 11:11
Политика
Талибы воссоздали культовое американское фото времен Второй мировой войны
Global Look Press  /  Str

Вашингтон, 22 августа. Члены запрещенного в РФ террористического движения «Талибан»1 сделали снимок-пародию на знаменитый американский кадр времен Второй мировой войны.

В сообщении телеканала Fox News говорится, что речь идет о ставшей культовой фотографии, на которой американские солдаты поднимают национальный флаг на горе Сурибачи во время боев за японский остров Иводзима.

«Подразделение «Талибана» в американской экипировке, похоже, издевается над культовым американским фото», — говорится в сообщении СМИ.

Талибы (члены запрещенной в России террористической организации «Талибан») сделали похожее фото. На нем они одеты в американскую военную форму и держат в руках флаг своего движения.

По имеющейся информации, на фотографии запечатлены бойцы элитного подразделения «Бадри 313». Некоторые военные эксперты говорят, что эта специальная группа военных может конкурировать с армейским спецназом других стран.

Ранее сообщалось, что приход талибов к власти в Афганистане не несет угрозы для России. По словам замминистра обороны РФ Андрея Картаполова, российская сторона внимательно следит за событиями на афганской территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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