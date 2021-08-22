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ЛНР итоги 16–22 августа: республики Донбасса проведут совместные учения, создадут общую базу ДНК
Новороссия
ЛНР итоги 16–22 августа: республики Донбасса проведут совместные учения, создадут общую базу ДНК
Федеральное агентство новостей  / 

Луганск, 22 августа. ДНР и ЛНР проведут совместные учения. Республики Донбасса создадут общую базу ДНК для идентификации тел погибших от обстрелов. Дайджест новостей Луганской Народной Республики — в материале ФАН.

ЛНР и ДНР проведут совместные учения из-за угрозы диверсий со стороны Киева

Совместные учения в связи с угрозой диверсий со стороны украинских спецслужб проведут Луганская и Донецкая народные республики с 23 по 27 августа. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, мероприятия носят плановый характер.

В Луганске подписали положения о сотрудничестве МЧС ЛНР и ДНР

МЧС Луганской и Донецкой народных республик договорились об активном взаимодействии ведомств. Положение о сотрудничестве подписали главы министерств — Евгений Кацавалов и Алексей Кострубицкий, также была подписана инструкция для совместной работы.

«Я уверен, что и дальше наше сотрудничество продолжится в таком же рабочем ключе на взаимной помощи, уважении, согласии. В плане этого всего мы уже проводили ряд определенных мероприятий, т. е. те задачи, которые стоят перед нашими ведомствами, я так думаю, будут выполнены и в кратчайший срок, и неукоснительно», — отметил Кацавалов после подписания документа.

Республики Донбасса создадут общую базу ДНК для идентификации тел погибших от обстрелов со стороны ВСУ

Кроме этого, Луганск и Донецк подписали на текущей неделе соглашение о сотрудничестве в рамках работы по поиску захоронений и идентификации останков жертв конфликта в Донбассе. Представители республик договорились сформировать общий банк данных ДНК для определения личностей тех, кто пострадал от агрессии ВС Украины.

Останки девяти человек, погибших при обстрелах в Донбассе, перезахоронили в Славяносербске

В рамках работы межведомственной рабочей группы по розыску без вести пропавших в ЛНР извлекли останки девяти человек из массового стихийного захоронения в Славяносербском районе. Останки в пятницу торжественно перезахоронили на кладбище в подконтрольном Луганской Народной Республике Славяносербске.

«Мы семь лет ждали возможности работать с захоронениями, с идентификацией, устанавливать без вести пропавших, проводить все необходимые процедуры. Просто каждое государство должно устанавливать судьбу каждого своего гражданина, каждого своего жителя», — рассказала председатель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений в ЛНР Анна Сорока.

Формирование и перспективы угольной отрасли Донбасса обсудили на форуме в Луганске

В Луганске 20 августа состоялась научно-практическая конференция «300 лет освоению Донбасса». Ее организатором выступило общественное движение «Мир Луганщине». Участие в мероприятии приняли представители руководства ЛНР, политики, ученые, научные и общественные деятели, работники угледобывающей отрасли из России, ЛНР, ДНР и Испании. В рамках мероприятия от главы республики получили награды отличившиеся шахтеры.

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Все новости / Новороссия / ЛНР итоги 16–22 августа: республики Донбасса проведут совместные учения, создадут общую базу ДНК
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