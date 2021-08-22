Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 августа 11:30
11:29
Политика
Глава МИД Турции присоединится к саммиту «Крымской платформы»
11:28
Происшествия
Еще один природный пожар зафиксировали в Якутии
11:26
Шоу-бизнес
Певица Asti пожаловалась на легкую славу TikTok-блогеров
11:19
Происшествия
Прокуратура проверит инцидент с травмированием подростка на ж/д в Калининграде
11:17
Общество
В России заразились коронавирусом еще 20 564 человека
11:16
Происшествия
ФАН выяснил предварительную причину падения мотопараплана в Ивановской области
11:14
Политика
Киевский филолог призвал проявить культурный героизм русских на Украине
11:10
Происшествия
Правоохранители задержали солиста группы «Пошлая Молли»
11:06
Политика
Талибы воссоздали культовое американское фото времен Второй мировой войны
11:03
Экономика
Действия правительства могут поднять стоимость аренды жилья в России
Все новости

Действия правительства могут поднять стоимость аренды жилья в России

  /   Обновлено: 22 августа 2021 11:03
Экономика
Действия правительства могут поднять стоимость аренды жилья в России
pixabay.com

Москва, 22 августа. Россияне могут столкнуться с повышением стоимости аренды жилья из-за усилий властей по выводу этого рынка в полностью легальное поле.

Граждане получат преимущество в виде более низкого риска при заключении сделок, однако каждая из них будет вноситься в единую информационную платформу. Одновременно данная мера сделает аренду резко дороже. Об этом рассказал директор направления «Недвижимость» группы компаний SRG Иван Терешин.

«Безусловно, это повлечет ощутимый рост стоимости аренды. Но данный факт частично компенсируется прозрачностью сделки...» — приводят его слова «Известия».

Стоимость найма жилья в России находится под давлением большого количества инвестиционных квартир, приобретенных по государственной программе льготной ипотеки. Несмотря на это, в абсолютном выражении цены в этом сегменте растут.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Действия правительства могут поднять стоимость аренды жилья в России
жилье недвижимость аренда жилья аренда квартир найм жилья
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru