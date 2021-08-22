Действия правительства могут поднять стоимость аренды жилья в России

Москва, 22 августа. Россияне могут столкнуться с повышением стоимости аренды жилья из-за усилий властей по выводу этого рынка в полностью легальное поле.

Граждане получат преимущество в виде более низкого риска при заключении сделок, однако каждая из них будет вноситься в единую информационную платформу. Одновременно данная мера сделает аренду резко дороже. Об этом рассказал директор направления «Недвижимость» группы компаний SRG Иван Терешин.

«Безусловно, это повлечет ощутимый рост стоимости аренды. Но данный факт частично компенсируется прозрачностью сделки...» — приводят его слова «Известия».

Стоимость найма жилья в России находится под давлением большого количества инвестиционных квартир, приобретенных по государственной программе льготной ипотеки. Несмотря на это, в абсолютном выражении цены в этом сегменте растут.