Пекин, 22 августа. Призывы японских радикалов оказывать на Москву давление по вопросу Курильских островов обернулись для Токио неприятными последствиями, пишет NetEase.

Российско-японские отношения и раньше не были идеальными. Причиной тому является территориальный спор. Но решительный ответ Москвы на выпады со стороны Японии стал переломным в ситуации вокруг архипелага и вызвал нервную реакцию в Токио, приводит «ПолитРоссия» материал китайского издания.

«Япония и Россия вели переговоры по проблеме Южных Курил на протяжении десятилетий, и все они окончились безрезультатно», — говорится в публикации.

Авторы статьи обратили внимание на заявление российского вице-премьера Юрия Трутнева. По его словам, в ближайшие пять лет Курилы будут всесторонне развиваться. Такая активность перечеркнет все претензии Токио, так как возвращение к вопросу принадлежности региона потеряет всякий смысл.

«Если до недавнего времени у Токио и была небольшая надежда разрешить спор в свою пользу, то после заявления Трутнева никаких иллюзий остаться не должно», — подчеркивают в NetEase.

Теперь же у Японии есть лишь один способ вернуть себе Курильские острова, говорится в материале. Для этого ей придется ввязаться в войну с Россией. Однако в Токио прекрасно понимают, что для японцев эта кампания будет заведомо проигрышной.

Ранее, как сообщает Infox, президент РФ Владимир Путин одной фразой разрушил надежды японцев на возвращение Курил. На этом фоне японские аналитики признали провал внешней политики Токио на российском направлении.