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Российский экипаж одержал победу в первом заезде «Танкового биатлона» на АрМИ-2021

  /   Обновлено: 22 августа 2021 11:04
Армия
Российский экипаж одержал победу в первом заезде «Танкового биатлона» на АрМИ-2021
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 22 августа. Российские танкисты победили в первом заезде «Танкового биатлона» в рамках АрМИ-2021 на полигоне в Алабино.

Отмечается, что сегодня проходит индивидуальная гонка, в которой принимают участие команды первого и второго дивизионов. По итогам заезда в первом дивизионе победу одержал российский экипаж.

По имеющейся информации, второе место заняли военнослужащие ВС Китая с результатом в 21 минуту 54 секунды. Третье место досталось танкистам из Узбекистана.

Ранее сообщалось, что в ходе жеребьевки в первый дивизион вошли 11 команд. По итогам индивидуальных заездов будет составлен рейтинг лучших экипажей. ФАН ведет прямую трансляцию соревнований.

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