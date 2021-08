Власти Ливана планируют отказаться от субсидий на закупку топлива

Бейрут, 22 августа. Цены на топливо в Ливане могут удвоиться после решения руководства страны об изменении обменного курса, используемого при определении цен на нефтепродукты и газ. Основным мотивирующим фактором к этому выступило стремление сократить государственные субсидии на закупку топлива.

Данный шаг предпринят на экстренном совещании с участием президента Мишеля Ауна, управляющего Центробанком Риада Саламе и других должностных лиц. Тем не менее между рыночными ценами и принятым обменным курсом останется разрыв, который государство планирует компенсировать до конца сентября. Для этих целей планируется выделить до 225 миллионов долларов, которые будут «позаимствованы» из бюджета на 2022 год.

#Lebanon's government to price #fuel at an exchange rate of 8,000 pounds to the dollar, governor Salameh tells Reuters.https://t.co/tSgcYOC5qG pic.twitter.com/UayHgCm7wT — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 21, 2021

Населению и предприятиям предстоит оплачивать бензин, мазут и газ исходя из курса 8 000 фунтов за один доллар (до 21 августа — 3 900 фунтов), в то время как Центробанк использует курс 16 500 фунтов за доллар. При этом на черном рынке доллар продается примерно за 20 000 фунтов.

В середине августа анонс данного решения обострил топливный дефицит: компании-импортеры приостановили продажу нефтепродуктов, ожидая повышения цен на них и соответствующего роста прибыли. Кроме того, продажа бензина по цене ниже рыночной привела к его контрабанде в соседнюю Сирию.

#WATCH: Angry Lebanese block roads across the country on Thursday, a day after the central bank said it could no longer afford to subsidise fuel imports below #Lebanon’s black market rate. https://t.co/fzEOKGmdW9 pic.twitter.com/pl62CEgU1p — Arab News (@arabnews) August 13, 2021

Так, 15-17 августа ливанская армия провела крупную операцию по поискам топлива, предназначенного для продажи за рубеж, на черном рынке или удерживаемого до поднятия цен. В результате были обнаружены 4 392,72 тонны бензина и 221,14 тонны дизельного горючего.

«Владельцы обязаны либо продать их по действующей цене, либо их запасы окажутся конфискованы и переданы больницам, пекарням и частным генераторам, которые прервали свою работу или близки к этому», — говорится в сообщении силовиков.

В настоящий момент средняя зарплата в Ливане находится в пределах 150-400 долларов. От четверти до половины этой суммы затрачивается именно на топливо и электроэнергию. С августа участились случаи невыхода на работу наемных служащих и даже военных в связи с отсутствием у них возможности элементарно добраться до рабочего места.

Наблюдаемый кризис отразился и на ливанских СМИ. О приостановке вещания заявили три радиостанции и один телеканал: они недополучают электричество.

«Радио Liban, которое говорит от имени государства, прекращает вещание всякий раз, когда отключается электричество от передающих центров, расположенных на всех ливанских территориях, и принадлежащее властям Liban постепенно прекратит вещание», — сообщил министр информации Манал Абдель Самад.

О прекращении работы также сообщили Sawt El-Shaab, Al-Sharq, Future TV. Помимо проблем с электропитанием они столкнулись с невозможностью для приглашенных гостей добраться до их студий.

Недостаток топлива при усугубляющейся нищете привел к росту количества преступлений: люди перехватывают и грабят бензовозы, а на заправках фиксируются случаи перестрелок и иных стычек. Наблюдается увеличение уровня эмиграции: ежедневно около 4-5 тысяч молодых людей подают соответствующие заявления.

Good morning from #Lebanon where disputes are still erupting at gas stations, prices are expected to go up this week, no one knows how the army has been locating all that ‘hidden’ fuel in different areas,and the smuggling to Syria remains the number cause behind this catastrophe. pic.twitter.com/auE2ZLrw2f — Luna Safwan - لونا صفوان (@LunaSafwan) August 17, 2021

Ливан находится в углубляющемся обширном кризисе с осени 2019 года. Деградация ситуации ускорилась после взрывов в порту Бейрута и последующей отставки правительства летом 2020 года. К настоящему моменту национальная валюта обесценилась более чем в 13 раз, и почти 80% населения находятся за чертой бедности.

В ночь на 15 августа совокупность негативных социально-экономических факторов привела к трагедии: в городе Аккар произошел взрыв цистерны с контрабандным топливом, вокруг которой собрались местные жители. В результате погибли 37 человек и еще несколько десятков получили ранения.

Hassan Messelmani just passed away a week after Akkar’s explosion, raising the death toll to 37 at least. The government stopped counting and never bothered to release an official list of the victims names. Don’t forget Akkar https://t.co/Ce8Q3p3KJV — klo (@chloreoo) August 22, 2021

Острой проблемой остается формирование правительства, без которого государство существует уже более года. Президент Аун 22 августа сделал очередное заявление о стремлении к формированию кабмина, что предполагается осуществить при сотрудничестве с новым назначенным премьер-министром Наджибом Микати. Говоря о топливной проблеме, государственный лидер заявил:

«Я использовал все свои законные полномочия для разрешения топливного кризиса, но парламент не предпринял никаких практических действий в этом отношении».