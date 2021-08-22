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Власти Ливана планируют отказаться от субсидий на закупку топлива
Весь мир
Власти Ливана планируют отказаться от субсидий на закупку топлива
Федеральное агентство новостей  / 

Бейрут, 22 августа. Цены на топливо в Ливане могут удвоиться после решения руководства страны об изменении обменного курса, используемого при определении цен на нефтепродукты и газ. Основным мотивирующим фактором к этому выступило стремление сократить государственные субсидии на закупку топлива.

Данный шаг предпринят на экстренном совещании с участием президента Мишеля Ауна, управляющего Центробанком Риада Саламе и других должностных лиц. Тем не менее между рыночными ценами и принятым обменным курсом останется разрыв, который государство планирует компенсировать до конца сентября. Для этих целей планируется выделить до 225 миллионов долларов, которые будут «позаимствованы» из бюджета на 2022 год.

Населению и предприятиям предстоит оплачивать бензин, мазут и газ исходя из курса 8 000 фунтов за один доллар (до 21 августа — 3 900 фунтов), в то время как Центробанк использует курс 16 500 фунтов за доллар. При этом на черном рынке доллар продается примерно за 20 000 фунтов.

В середине августа анонс данного решения обострил топливный дефицит: компании-импортеры приостановили продажу нефтепродуктов, ожидая повышения цен на них и соответствующего роста прибыли. Кроме того, продажа бензина по цене ниже рыночной привела к его контрабанде в соседнюю Сирию.

Так, 15-17 августа ливанская армия провела крупную операцию по поискам топлива, предназначенного для продажи за рубеж, на черном рынке или удерживаемого до поднятия цен. В результате были обнаружены 4 392,72 тонны бензина и 221,14 тонны дизельного горючего.

«Владельцы обязаны либо продать их по действующей цене, либо их запасы окажутся конфискованы и переданы больницам, пекарням и частным генераторам, которые прервали свою работу или близки к этому», — говорится в сообщении силовиков.

В настоящий момент средняя зарплата в Ливане находится в пределах 150-400 долларов. От четверти до половины этой суммы затрачивается именно на топливо и электроэнергию. С августа участились случаи невыхода на работу наемных служащих и даже военных в связи с отсутствием у них возможности элементарно добраться до рабочего места.

Наблюдаемый кризис отразился и на ливанских СМИ. О приостановке вещания заявили три радиостанции и один телеканал: они недополучают электричество.

«Радио Liban, которое говорит от имени государства, прекращает вещание всякий раз, когда отключается электричество от передающих центров, расположенных на всех ливанских территориях, и принадлежащее властям Liban постепенно прекратит вещание», — сообщил министр информации Манал Абдель Самад.

О прекращении работы также сообщили Sawt El-Shaab, Al-Sharq, Future TV. Помимо проблем с электропитанием они столкнулись с невозможностью для приглашенных гостей добраться до их студий.

Недостаток топлива при усугубляющейся нищете привел к росту количества преступлений: люди перехватывают и грабят бензовозы, а на заправках фиксируются случаи перестрелок и иных стычек. Наблюдается увеличение уровня эмиграции: ежедневно около 4-5 тысяч молодых людей подают соответствующие заявления.

Ливан находится в углубляющемся обширном кризисе с осени 2019 года. Деградация ситуации ускорилась после взрывов в порту Бейрута и последующей отставки правительства летом 2020 года. К настоящему моменту национальная валюта обесценилась более чем в 13 раз, и почти 80% населения находятся за чертой бедности. 

В ночь на 15 августа совокупность негативных социально-экономических факторов привела к трагедии: в городе Аккар произошел взрыв цистерны с контрабандным топливом, вокруг которой собрались местные жители. В результате погибли 37 человек и еще несколько десятков получили ранения.

Острой проблемой остается формирование правительства, без которого государство существует уже более года. Президент Аун 22 августа сделал очередное заявление о стремлении к формированию кабмина, что предполагается осуществить при сотрудничестве с новым назначенным премьер-министром Наджибом Микати. Говоря о топливной проблеме, государственный лидер заявил:

«Я использовал все свои законные полномочия для разрешения топливного кризиса, но парламент не предпринял никаких практических действий в этом отношении».

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