Правоохранители задержали солиста группы «Пошлая Молли»

Геленджик, 22 августа. Исполнителя из группы «Пошлая Молли» задержали на 48 часов за пьяный дебош на концерте в Геленджике. Кирилл Бледный выступал в КЗ «Олимп» накануне.

Инцидент произошел тогда, когда певец позвал на сцену фанатов. Все завершилось давкой. В результате концерт закончили на несколько часов раньше.

Приехавшая на место полиция забрала гражданина Украины Кирилла Тимошенко на медосвидетельствование в больницу имени Луначарского. Оказалось, что он выпил много алкоголя. В его крови было обнаружено 1,2 промилле спиртного. Оперативники доставили певца в отделение Геленджика. Ему вменяется статья 20.1 часть 2. Заседание суда назначено на завтра, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.