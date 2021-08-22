Политолог Маркедонов указал на проблемы Украины после распада СССР

Москва, 22 августа. Украина спустя 30 лет после распада СССР имеет проблемы, она не состоялась как государство, заявил ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО МИД РФ Сергей Маркедонов.

Украина 24 августа отпразднует 30-ю годовщину независимости. По словам политолога, по итогам 30 лет Крымский полуостров и значительная часть Донбасса сделали свой выбор не в пользу Киева. Это указывает на то, что есть проблемы с этим проектом, рассказал Маркедонов.

«Может быть, он состоится, но в других границах. Этот вопрос — границ, состоятельности — стоял 30 лет назад и сегодня стоит тоже. Многое, что было при рождении украинского государственного проекта, сохранилось и сегодня», — отметил эксперт.

Маркедонов добавил, что «новый украинский проект, который идет с 2014 года, в значительной степени базируется на том, что Россия — это противник».

Ранее глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко рассказал, что вопрос строительства газопровода «Северный поток — 2» станет одной из основных тем во время переговоров главы Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. По его словам, украинская сторона пытается доказать, что проект не соответствует правилам Евросоюза.