«Калашников» представил на форуме «Армия-2021» морской ударный беспилотник

Кубинка, 22 августа. Специалисты компании Zala Aero приступили к созданию морского ударного беспилотника, сообщил глава спецпроектов предприятия Никита Хамитов.

Новинка была продемонстрирована в рамках военно-технического форума «Армия-2021». Инженеры занимаются разработкой морской версии ударного дрона «КУБ-БЛА». Подобный беспилотник станет первой машиной такого типа, созданной в России, обратил внимание представитель Zala Aero (входит в концерн «Калашников» и Ростех) Никита Хамитов.

Работы по адаптации «дрона-камикадзе» ведутся специалистами в инициативном порядке в опережение требований потенциальных заказчиков. Подобные аппараты можно будет применять с бортов скоростных катеров и кораблей спецназначения.

Конструкторы предприятия «Регион» ранее на форуме «Армия-2021» сообщили о создании управляемых авиабомб. Боеприпасы могут быть использованы с ударных БПЛА или самолетов фронтовой авиации.