Более 50% россиян желают получать поддержку от начальства

Москва, 22 августа. Дружеские отношения в коллективе и поддержка со стороны начальства считаются россиянами важными факторами комфортной работы.

Получение поддержки и внимания со стороны руководства является наиболее важным фактором, необходимым для комфортной работы. На это указывают результаты опроса, проведенного аналитиками Райффайзенбанка.

«Внимание и поддержку руководителя считают необходимым фактором для комфортной работы 52% россиян», — уточнили специалисты.

Не менее важным фактором также является наличие гибкого графика и возможность частичной работы на «удаленке», считают россияне. Удобство и красота обстановки в офисе не является для сотрудников приоритетом. Так, согласно результатам, за этот вариант проголосовал каждый пятый опрошенный.

Как сообщалось ранее, около 70% семей в России хотели бы жить в частном доме. Аналитики ВЦИОМ утверждают, что жилью в многоквартирных домах отдают предпочтение 18% россиян.