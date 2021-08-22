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Супруга Бориса Щербакова рассказала о самочувствии госпитализированного актера

  /   Обновлено: 22 августа 2021 10:52
Общество
Супруга Бориса Щербакова рассказала о самочувствии госпитализированного актера
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 22 августа. Народный артист России Борис Щербаков пошел на поправку после госпитализации с симптомами пневмонии. Жена актера Татьяна Бронзова опровергла новости о заражении звезды COVID-19.

Звезда программы «Последний день» Борис Щербаков оказался в больнице, вернувшись со съемок нового сериала «Обоюдное согласие». Актера госпитализировали в московскую клинику с подозрением на пневмонию, однако изначально его болезнь связывали с заражением коронавирусом.

Жена артиста Татьяна Бронзова решительно опровергла эти данные. Артистка сообщила, как на самом деле чувствует себя Щербаков. Она также рассказала о диагнозе мужа в интервью kp.ru.

«Борис Васильевич чувствует себя намного лучше. У него пневмония, «короны» нет. Если бы у Бори был коронавирус, и у меня бы он тоже был, и у нашего сына. А у нас нет ничего, все тесты отрицательные. У Бори — тоже. У него незначительное поражение одного легкого, это показала КТ. Двусторонней пневмонии нет», — обнадежила поклонников супруга артиста.

Теперь Щербакову предстоят лечение и реабилитация. При этом Бронзова убеждена, что ее муж заразился в Крыму вирусом не менее опасным, чем коронавирус. Примечательно, что артист оказался в той же больнице, где проходила лечение певица МакSим.

Несмотря на выписку из клиники, исполнительнице предстоит длительное восстановление после комы. Недавно МакSим опровергла новости о планах вернуться на сцену в скором времени.

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здоровье щербаков коронавирус
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