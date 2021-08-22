Талибы отпустили на свободу около 150 афганских военных в провинции Герат

Кабул, 22 августа. Члены движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) отпустили на свободу несколько десятков представителей афганских вооруженных сил, которые удерживались ими в провинции Герат. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По данным СМИ, из-под ареста были отпущены 145 бойцов правительственных сил специального назначения.

Urgent: A source from the Taliban: The movement liberated 145 Afghan special forces in Herat province in western Afghanistan. — Dra.Keith Al -Rashid (@Hasskeith15) August 22, 2021

При этом ранее в прессе появлялись сообщения об исчезновении или пленении некоторых высокопоставленных представителей властей Афганистана после установления талибами контроля над территорией страны. Сами лидеры радикального движения заявляли, что не намерены мстить бывшим чиновникам или военнослужащим, пообещав ввести «амнистию» для всех, кто выступал против «Талибана».

Live updates: Taliban announces 'general amnesty', urging Afghans to return to 'routine life' https://t.co/FlUuJOYN3y pic.twitter.com/Y1Ezak7qy7 — Yosmar Coronado (@yosmar_coronado) August 17, 2021

Напомним, на прошлой неделе официально завершилась масштабная наступательная кампания талибов в Афганистане, которая началась минувшей весной. Катализатором для продвижения боевиков стало начало вывода американских войск и сил НАТО с территории страны, этот процесс должен завершиться в сентябре.

15 августа формирования «Талибана» окружили столицу республики — Кабул. К тому моменту под их контролем находились практически все регионы Афганистана, а также крупнейшие населенные пункты страны. Кабул сдался талибам без боя: и.о. министерства внутренних дел республики объявил о том, что власть будет передана «мирным путем», а также анонсировал переговоры с командованием радикалов.

На этом фоне было заявлено и об отставке президента Афганистана Ашрафа Гани, который, сложив с себя полномочия, покинул страну. На протяжении нескольких дней его местонахождение оставалось неизвестным, однако в СМИ появлялись сообщения о том, что экс-президент мог увезти с собой большое количество денежных средств. Так, посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар обозначил сумму в 169 миллионов долларов. В конечном итоге сам Гани в своем обращении к нации подтвердил, что он находится в ОАЭ, но опроверг сообщения о краже денег и рассказал о планах вернуться в Афганистан в «ближайшее время».

В настоящий момент на территории республики остается неподконтрольной талибам только одна провинция — Панджшер. В этот регион перебрался первый вице-президент Амрулла Салех, провозгласивший себя преемником Гани. Там же пребывает и сын бывшего полевого командира моджахедов Ахмад Масуд, который заявил о создании народного ополчения для противостояния талибам. Сам Масуд сообщал, что в состав сопротивления вошли представители афганских вооруженных сил, а также призвал Запад помочь ополченцам оружием.

1 Организация запрещена на территории РФ.