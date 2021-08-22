Скорая помощь перевернулась после ДТП на северо-востоке Москвы

Москва, 22 августа. Автомобиль скорой помощи и кроссовер Volkswagen стали участниками ДТП на северо-востоке Москвы.

Как сообщает источник Федерального агентства новостей, все произошло в Бабушкинском районе на пересечении улиц Менжинского и Енисейской, рядом со станцией метро «Бабушкинская».

В настоящий момент на месте дорожного происшествия находятся несколько экипажей ДТС и представители экстренных служб. По предварительным данным, пострадали двое медиков. Точное количество получивших травмы, причины и обстоятельства аварии уточняются.

Ранее сообщалось, что женщина погибла после столкновения микроавтобуса с иномаркой в Ростовской области.