Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 августа 11:29
11:29
Политика
Глава МИД Турции присоединится к саммиту «Крымской платформы»
11:28
Происшествия
Еще один природный пожар зафиксировали в Якутии
11:26
Шоу-бизнес
Певица Asti пожаловалась на легкую славу TikTok-блогеров
11:19
Происшествия
Прокуратура проверит инцидент с травмированием подростка на ж/д в Калининграде
11:17
Общество
В России заразились коронавирусом еще 20 564 человека
11:16
Происшествия
ФАН выяснил предварительную причину падения мотопараплана в Ивановской области
11:14
Политика
Киевский филолог призвал проявить культурный героизм русских на Украине
11:10
Происшествия
Правоохранители задержали солиста группы «Пошлая Молли»
11:06
Политика
Талибы воссоздали культовое американское фото времен Второй мировой войны
11:03
Экономика
Действия правительства могут поднять стоимость аренды жилья в России
Все новости

Скорая помощь перевернулась после ДТП на северо-востоке Москвы

  /   Обновлено: 22 августа 2021 10:54
Происшествия
Скорая помощь перевернулась после ДТП на северо-востоке Москвы
Невские Новости  /  Степан Яцко

Москва, 22 августа. Автомобиль скорой помощи и кроссовер Volkswagen стали участниками ДТП на северо-востоке Москвы.

Как сообщает источник Федерального агентства новостей, все произошло в Бабушкинском районе на пересечении улиц Менжинского и Енисейской, рядом со станцией метро «Бабушкинская».

В настоящий момент на месте дорожного происшествия находятся несколько экипажей ДТС и представители экстренных служб. По предварительным данным, пострадали двое медиков. Точное количество получивших травмы, причины и обстоятельства аварии уточняются.

Ранее сообщалось, что женщина погибла после столкновения микроавтобуса с иномаркой в Ростовской области.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Скорая помощь перевернулась после ДТП на северо-востоке Москвы
скорая помощь машина Бабушкинская
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru