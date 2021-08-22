На Украине фиксируются критически низкие запасы газа и угля

Киев, 22 августа. Ситуация с запасами топлива на Украине, в том числе газа и угля, складывается плохо незадолго до начала отопительного сезона.

Из данных компаний «Укртрансгаз» и «Укрэнерго» следует, что запасы ресурсов на данный момент значительно ниже, чем плановые показатели и близки к критическим. Так, запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) в августе оказались на 30% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Наполненность хранилищ на 15 августа 2021 года составила 57%, или 17,6 млрд кубометров. Годом ранее значение было на уровне 77,1%, или 23,8 млрд кубометров, пишут «Известия».

Объем запаса угля на украинских ТЭС должен быть на уровне 1359 тысяч тонн. Однако сейчас показатель на 36,4% меньше, согласно данным «Укрэнерго». Кроме того, 15 энергоблоков в стране не работают.

Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко ранее рассказал об основной теме переговоров президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель.