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На Украине фиксируются критически низкие запасы газа и угля

  /   Обновлено: 22 августа 2021 10:56
Экономика
На Украине фиксируются критически низкие запасы газа и угля
2qm.ru  /  Борис Гришин

Киев, 22 августа. Ситуация с запасами топлива на Украине, в том числе газа и угля, складывается плохо незадолго до начала отопительного сезона.

Из данных компаний «Укртрансгаз» и «Укрэнерго» следует, что запасы ресурсов на данный момент значительно ниже, чем плановые показатели и близки к критическим. Так, запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) в августе оказались на 30% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Наполненность хранилищ на 15 августа 2021 года составила 57%, или 17,6 млрд кубометров. Годом ранее значение было на уровне 77,1%, или 23,8 млрд кубометров, пишут «Известия».

Объем запаса угля на украинских ТЭС должен быть на уровне 1359 тысяч тонн. Однако сейчас показатель на 36,4% меньше, согласно данным «Укрэнерго». Кроме того, 15 энергоблоков в стране не работают.

Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко ранее рассказал об основной теме переговоров президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель.

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Все новости / Экономика / На Украине фиксируются критически низкие запасы газа и угля
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