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На шаг ближе к импичменту: Байден стремительно теряет рейтинги
Весь мир
На шаг ближе к импичменту: Байден стремительно теряет рейтинги
Федеральное агентство новостей  / 

В прошлое воскресенье, 15 августа, в Афганистане произошло действительно историческое событие — столицу государства заняли боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан»1, положив конец двадцатилетним усилиям Соединенных Штатов и их союзников слепить из южно-азиатской страны процветающую демократию.

Установление талибами контроля над Кабулом в такие короткие сроки оказалось абсолютно неожиданным и для афганского правительства, и для западных государств, и для мирного населения города, питавшего надежды на жизнь в светском Афганистане. Людей, сотрудничавших с США, и тех, кто не сочувствовал взглядам боевиков, охватила паника: афганцы бросились в кабульский международный аэропорт в надежде покинуть страну. Мест, разумеется, на всех не хватило, поэтому за считанные часы мир облетели жуткие кадры, на которых люди цепляются за шасси взлетающих самолетов, разбиваются, срываясь с фюзеляжей воздушных судов, а также погибают от рук талибов, открывающих огонь по перелезающим забор аэропорта согражданам.

Подобная ситуация, разумеется, сильно возмутила не только прогрессивную часть общества Соединенных Штатов, но и американцев, придерживающихся консервативных взглядов: одни ужасались и сочувствовали бедам афганцев, другие негодовали от бездарных результатов бездарной войны, которую Америка, неся потери, вела на протяжении двадцати лет.

Бурю возмущения поднял Дональд Трамп, а его союзники по партии ее усилили, поэтому уже на следующий день, 16 сентября, в стране зазвучали призывы к отставке действующего президента США Джозефа Байдена.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» разбиралась, как кризис в Афганистане отразился на рейтинге президента Соединенных Штатов и получится ли у республиканцев объявить ему импичмент.

На шаг ближе к импичменту: Байден стремительно теряет рейтинги
Федеральное агентство новостей  / 

Почему США уходят из Афганистана?

Если взглянуть на конфликт в Афганистане со стороны обычного американского налогоплательщика, возникает справедливый вопрос: ради чего Вашингтон тратит бюджетные деньги, и за что где-то в Южной Азии умирают американские солдаты? В 2021 году рассказы администрации об угрозе США со стороны талибов, Китая или России уже не работают — население научилось пользоваться интернетом, читать аналитические материалы и строить элементарные цепочки причинно-следственных связей.

Со временем и самому руководству США «война ни за что» на афганской территории стала мешать: появилось большое количество внутренних проблем, решение которых требовало немалых финансовых вложений. Более того, в теории национальная армия и подразделения афганских правоохранительных органов, насчитывающие 350 тысяч человек, обученные и оснащенные за средства США и их союзников, были готовы стать колоссальным сдерживающим фактором для Талибана. 

Это понимал Трамп, фактически, давший толчок началу вывода американских подразделений из Афганистана, это осознавал и его соперник Байден, известный своим давним скептицизмом в отношении необходимости долговременного присутствия США в регионе.

По мнению нынешнего американского лидера, Соединенные Штаты давно достигли своей первоначальной цели — искоренения боевиков «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) и предотвращения очередного крупного нападения на национальные гражданские и военные объекты. Байден убежден, что афганский народ должен сам решить свое будущее, а не приносить в жертву еще одно поколение американцев в войне, в которой невозможно победить:

«Мы достигли этих целей, поэтому мы уходим. Мы пришли в Афганистан не для того, чтобы строить нацию. Это право и ответственность афганского народа - он сам должен решать свое будущее и то, как он хочет управлять своей страной».

На шаг ближе к импичменту: Байден стремительно теряет рейтинги
army.mil  / US Army

Между тем, несмотря на искреннюю, а возможно, и фальшивую убежденность американского лидера в том, что афганцы способны самостоятельно противостоять талибам, на практике все оказалось совсем иначе. Как только США прекратили поддержку с воздуха, остановили разведывательные операции и вывели подрядчиков, обслуживающих авиационный парк ВВС Афганистана, наступление боевиков Исламского движения «Талибан» на Кабул существенно ускорилось: афганские военные оказались полностью неспособными к противостоянию с противником. Участились случаи массового дезертирства и переходов на сторону талибов, руководство отдельных регионов заключало сделки и мирные соглашения с боевиками для избежания репрессий. Поразительно быстро сбежали из страны и представители высшего военно-политического руководства: президент страны Ашраф Гани, ранее утверждавший, что никогда не допустит вторжения боевиков в Кабул, 15 августа поспешно улетел в Объединенные Арабские Эмираты.

В тот же день Талибан объявил о победе, но Байден, оставался непреклонен и твердо стоял на своем: выступая в Белом доме 16 августа президент заявил, что полностью поддерживает вывод подразделений ВС США с территории Афганистана, при этом все-таки признав, что не ожидал такого стремительного продвижения талибов.

Республиканцы, ведущие серьезную политическую борьбу с демократами, такого просчета Байдена в глазах мирового сообщества и собственных граждан пропустить не могли, поэтому стали подливать масла в огонь, действуя проверенными демократами методами — призвали объявить своему главному оппоненту импичмент.

Народный гнев и импичмент

Первым человеком, раскритиковавшим Джо Байдена был, разумеется, Дональд Трамп. На своем сайте 16 августа бывший президент опубликовал заявление, где перечислил все главные неудачи своего соперника, а также не забыл про фальсификации на выборах 2020 года:

«Пришло время Джо Байдену уйти в отставку с позором за то, что он допустил в Афганистане, за огромный всплеск пандемии коронавируса в США, за миграционную катастрофу, за разрушение энергетической независимости и за нашу подорванную экономику. Это не должно иметь большого значения, потому что его избрали не на законных основаниях!» — заявил Трамп.

Затем на первые полосы американских газет попала член Платы представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин, сообщив, что «из-за отвращения к Байдену» начала работу над статьями об импичменте. По словам Грин, Байдена необходимо отстранить от власти из-за миграционного кризиса на южной границе США, а также за «нарушение конституционного баланса», к которому привело «игнорирование им правил Верховного суда».

На шаг ближе к импичменту: Байден стремительно теряет рейтинги
Global Look Press  / Greg Nash - Pool Via Cnp / Keystone Press Agency

Ее инициативу поддержал сенатор США от штата Флорида Рик Скотт, усомнившийся в способности действующего американского лидера выполнять свои обязанности:

«Мы должны решить серьезный вопрос: способен ли Джо Байден выполнять свои обязанности или пришло время обратиться к положениям 25-й поправки конституции США?»

Раскритиковала администрацию и американская активистка, консервативная публицистка Кэндис Оуэнс, которая является одной из самых известных и авторитетных политических критиков с 2,8 миллионами подписчиков в Twitter.

Буквально за один день хэштег #ImpeachBiden стал вирусным в социальных сетях и впервые объединил как электорат демократов, так и республиканцев.

Пользователи соцсетей вспоминали речь Байдена в июле, когда он уверял журналистов в том, что «вывод американских военнослужащих из Афганистана проходит безопасно и упорядоченно».

Это никак не клеилось с видеоматериалами, на которых афганцы отчаянно пытаются бежать из страны, пытаясь спастись от боевиков «Талибана». Многие сравнивали то, что происходило в Афганистане с ситуацией во Вьетнаме в 1975 году.

В поисках виноватого

Примечательно, что практически весь американский политический истеблишмент не только не поддержал Байдена, а напротив, принялся перекладывать вину на престарелого лидера Соединенных Штатов, попутно оправдываясь и пытаясь убедить общественность в том, что с их стороны было сделано все возможное для избежания катастрофы. Сложившаяся в администрации атмосфера напоминает ситуацию с губернатором Нью-Йорка Эндрю Куомо, когда союзники-демократы в полном составе отвернулись от него, осознав, что политик потерял поддержку электората.

Взлет и падение Эндрю Куомо: как «отменили» губернатора Нью-Йорка
Федеральное агентство новостей  / 

Первыми, разумеется, отреагировали силовые структуры: 18 августа представитель министерства обороны США сообщил, что Джо Байден проигнорировал просьбу председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли оставить в Афганистане 2500 американских военнослужащих, а также неоднократные предупреждения министра обороны Ллойда Остина об угрозе стабильности в южноазиатской стране со стороны «Талибана».

В ЦРУ, в свою очередь, заявили, что Байден еще в начале июля был предупрежден о том, что афганское правительство находится на грани падения. При этом президент продолжал рассказывать населению о высокой боеспособности афганских подразделений.

Сотрудники Государственного департамента обвинили Байдена в приостановке работы бюро кризисного реагирования, созданного в ходе президентского срока Дональда Трампа и предназначенного для организации эффективной и быстрой эвакуации американских граждан из Афганистана.

В конце концов, неуклюжая политика Байдена привела к проблемам в отношениях даже с европейскими союзниками: пока талибы захватывали Кабул, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предпринимал отчаянные и безуспешные попытки дозвониться до президента США. В итоге, 19 августа возмущенные британские законодатели провели в парламенте заседание, по результатам которого чуть было не вынесли вотум недоверия Байдену.

А Васька слушает, да ест

Кризисная ситуация, разыгравшаяся в Афганистане, безусловно, не обошла стороной рейтинги действующего президента: согласно опросам, 51 процент граждан Соединенных Штатов возложили ответственность за случившееся на Джозефа Байдена, а 33 процента — на Дональда Трампа. Показатель одобрения Байдена упал на 7 процентных пунктов и достиг самого низкого уровня с января этого года — только 46% взрослых американцев одобряют работу президента.

Соцопрос показал падение рейтингов одобрения президента Байдена
Global Look Press  / Chris Kleponis - Pool via CNP / Keystone Press Agency

Несмотря на то, что Байден получил серьезный удар по собственной политической репутации, и без того испорченной возможными массовыми фальсификациями на выборах 2020 года, миграционным кризисом и нестабильной социальной обстановкой в стране, его позиции все еще достаточно прочны для того, чтобы удержаться в президентском кресле и не пасть под напором Республиканской партии.

Инициатива Марджори Тейлор Грин, безусловно, получила одобрение со стороны американского общества, но документ вряд ли найдет поддержку в законодательном органе страны: в обеих палатах Конгресса позиции Демократической партии сильны, поэтому, вероятнее всего, предложение об импичменте будет отклонено.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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