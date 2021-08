На шаг ближе к импичменту: Байден стремительно теряет рейтинги

В прошлое воскресенье, 15 августа, в Афганистане произошло действительно историческое событие — столицу государства заняли боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан»1, положив конец двадцатилетним усилиям Соединенных Штатов и их союзников слепить из южно-азиатской страны процветающую демократию.

Установление талибами контроля над Кабулом в такие короткие сроки оказалось абсолютно неожиданным и для афганского правительства, и для западных государств, и для мирного населения города, питавшего надежды на жизнь в светском Афганистане. Людей, сотрудничавших с США, и тех, кто не сочувствовал взглядам боевиков, охватила паника: афганцы бросились в кабульский международный аэропорт в надежде покинуть страну. Мест, разумеется, на всех не хватило, поэтому за считанные часы мир облетели жуткие кадры, на которых люди цепляются за шасси взлетающих самолетов, разбиваются, срываясь с фюзеляжей воздушных судов, а также погибают от рук талибов, открывающих огонь по перелезающим забор аэропорта согражданам.

Watch: A video shows the moment Afghan citizens dropped from an aircraft near #Kabul airport after clinging on to a US Air Force plane in an attempt to flee the country amid the #Taliban takeover. #Afghanistan https://t.co/2vc7iuFmgj pic.twitter.com/MdrNlasobn — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 16, 2021

Scenes of panic and chaos played out at the airport in Kabul as crowds of people desperate to escape Afghanistan rushed onto the tarmac.



Some clung to the sides of planes, even as one taxied down the runway, in a bid to flee the Taliban.https://t.co/pAgoGW7tos pic.twitter.com/4YGQd2iEzk — The New York Times (@nytimes) August 16, 2021

Подобная ситуация, разумеется, сильно возмутила не только прогрессивную часть общества Соединенных Штатов, но и американцев, придерживающихся консервативных взглядов: одни ужасались и сочувствовали бедам афганцев, другие негодовали от бездарных результатов бездарной войны, которую Америка, неся потери, вела на протяжении двадцати лет.

Бурю возмущения поднял Дональд Трамп, а его союзники по партии ее усилили, поэтому уже на следующий день, 16 сентября, в стране зазвучали призывы к отставке действующего президента США Джозефа Байдена.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» разбиралась, как кризис в Афганистане отразился на рейтинге президента Соединенных Штатов и получится ли у республиканцев объявить ему импичмент.

Почему США уходят из Афганистана?

Если взглянуть на конфликт в Афганистане со стороны обычного американского налогоплательщика, возникает справедливый вопрос: ради чего Вашингтон тратит бюджетные деньги, и за что где-то в Южной Азии умирают американские солдаты? В 2021 году рассказы администрации об угрозе США со стороны талибов, Китая или России уже не работают — население научилось пользоваться интернетом, читать аналитические материалы и строить элементарные цепочки причинно-следственных связей.

Со временем и самому руководству США «война ни за что» на афганской территории стала мешать: появилось большое количество внутренних проблем, решение которых требовало немалых финансовых вложений. Более того, в теории национальная армия и подразделения афганских правоохранительных органов, насчитывающие 350 тысяч человек, обученные и оснащенные за средства США и их союзников, были готовы стать колоссальным сдерживающим фактором для Талибана.

Это понимал Трамп, фактически, давший толчок началу вывода американских подразделений из Афганистана, это осознавал и его соперник Байден, известный своим давним скептицизмом в отношении необходимости долговременного присутствия США в регионе.

По мнению нынешнего американского лидера, Соединенные Штаты давно достигли своей первоначальной цели — искоренения боевиков «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) и предотвращения очередного крупного нападения на национальные гражданские и военные объекты. Байден убежден, что афганский народ должен сам решить свое будущее, а не приносить в жертву еще одно поколение американцев в войне, в которой невозможно победить:

«Мы достигли этих целей, поэтому мы уходим. Мы пришли в Афганистан не для того, чтобы строить нацию. Это право и ответственность афганского народа - он сам должен решать свое будущее и то, как он хочет управлять своей страной».

We went to Afghanistan because of the horrific attacks on 9/11 that happened 20 years ago.



That cannot explain why we should remain there in 2021.



Rather than return to war with the Taliban, we have to focus on the challenges of the future. — President Biden (@POTUS) April 14, 2021

Между тем, несмотря на искреннюю, а возможно, и фальшивую убежденность американского лидера в том, что афганцы способны самостоятельно противостоять талибам, на практике все оказалось совсем иначе. Как только США прекратили поддержку с воздуха, остановили разведывательные операции и вывели подрядчиков, обслуживающих авиационный парк ВВС Афганистана, наступление боевиков Исламского движения «Талибан» на Кабул существенно ускорилось: афганские военные оказались полностью неспособными к противостоянию с противником. Участились случаи массового дезертирства и переходов на сторону талибов, руководство отдельных регионов заключало сделки и мирные соглашения с боевиками для избежания репрессий. Поразительно быстро сбежали из страны и представители высшего военно-политического руководства: президент страны Ашраф Гани, ранее утверждавший, что никогда не допустит вторжения боевиков в Кабул, 15 августа поспешно улетел в Объединенные Арабские Эмираты.

В тот же день Талибан объявил о победе, но Байден, оставался непреклонен и твердо стоял на своем: выступая в Белом доме 16 августа президент заявил, что полностью поддерживает вывод подразделений ВС США с территории Афганистана, при этом все-таки признав, что не ожидал такого стремительного продвижения талибов.

Республиканцы, ведущие серьезную политическую борьбу с демократами, такого просчета Байдена в глазах мирового сообщества и собственных граждан пропустить не могли, поэтому стали подливать масла в огонь, действуя проверенными демократами методами — призвали объявить своему главному оппоненту импичмент.

Народный гнев и импичмент

Первым человеком, раскритиковавшим Джо Байдена был, разумеется, Дональд Трамп. На своем сайте 16 августа бывший президент опубликовал заявление, где перечислил все главные неудачи своего соперника, а также не забыл про фальсификации на выборах 2020 года:

«Пришло время Джо Байдену уйти в отставку с позором за то, что он допустил в Афганистане, за огромный всплеск пандемии коронавируса в США, за миграционную катастрофу, за разрушение энергетической независимости и за нашу подорванную экономику. Это не должно иметь большого значения, потому что его избрали не на законных основаниях!» — заявил Трамп.

Затем на первые полосы американских газет попала член Платы представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин, сообщив, что «из-за отвращения к Байдену» начала работу над статьями об импичменте. По словам Грин, Байдена необходимо отстранить от власти из-за миграционного кризиса на южной границе США, а также за «нарушение конституционного баланса», к которому привело «игнорирование им правил Верховного суда».

Ее инициативу поддержал сенатор США от штата Флорида Рик Скотт, усомнившийся в способности действующего американского лидера выполнять свои обязанности:

«Мы должны решить серьезный вопрос: способен ли Джо Байден выполнять свои обязанности или пришло время обратиться к положениям 25-й поправки конституции США?»

After the disastrous events in Afghanistan, we must confront a serious question: Is Joe Biden capable of discharging the duties of his office or has time come to exercise the provisions of the 25th Amendment? https://t.co/l1bFrUdZH9 — Rick Scott (@SenRickScott) August 16, 2021

Раскритиковала администрацию и американская активистка, консервативная публицистка Кэндис Оуэнс, которая является одной из самых известных и авторитетных политических критиков с 2,8 миллионами подписчиков в Twitter.

Буквально за один день хэштег #ImpeachBiden стал вирусным в социальных сетях и впервые объединил как электорат демократов, так и республиканцев.

Guys, remember when Navy SEALs found evidence that Osama bin Laden wanted to assassinate President Barack Obama because that would put Joe Biden in charge and that in and of itself would lead to the destruction of America? #ImpeachBiden pic.twitter.com/FenlyTLP06 — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) August 20, 2021

Biden has betrayed:



- Our troops who died

in Afghanistan



- Our warrior wounded in

Afghanistan



- Our Aliies, and



- The tens of thousands

of Americans stranded

in Afghanistan. #ImpeachBiden — Sebastian Gorka DrG (@SebGorka) August 20, 2021

The fact that he ever planned to is incomprehensible. What president turns his back on his own nation in a time of need? Terrible man, terrible president. Save our Americans and #ImpeachBiden. https://t.co/gS97ACklY2 — Lisa Boothe (@LisaMarieBoothe) August 20, 2021

Пользователи соцсетей вспоминали речь Байдена в июле, когда он уверял журналистов в том, что «вывод американских военнослужащих из Афганистана проходит безопасно и упорядоченно».

Это никак не клеилось с видеоматериалами, на которых афганцы отчаянно пытаются бежать из страны, пытаясь спастись от боевиков «Талибана». Многие сравнивали то, что происходило в Афганистане с ситуацией во Вьетнаме в 1975 году.

Desperate civilians scramble to get a place on a plane at Kabul airport in Afghanistan on Monday amid the US withdrawal.



For many, it brought back memories of Vietnam in April 1975 pic.twitter.com/fwztFFCUfG — TRT World (@trtworld) August 16, 2021

В поисках виноватого

Примечательно, что практически весь американский политический истеблишмент не только не поддержал Байдена, а напротив, принялся перекладывать вину на престарелого лидера Соединенных Штатов, попутно оправдываясь и пытаясь убедить общественность в том, что с их стороны было сделано все возможное для избежания катастрофы. Сложившаяся в администрации атмосфера напоминает ситуацию с губернатором Нью-Йорка Эндрю Куомо, когда союзники-демократы в полном составе отвернулись от него, осознав, что политик потерял поддержку электората.

Первыми, разумеется, отреагировали силовые структуры: 18 августа представитель министерства обороны США сообщил, что Джо Байден проигнорировал просьбу председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли оставить в Афганистане 2500 американских военнослужащих, а также неоднократные предупреждения министра обороны Ллойда Остина об угрозе стабильности в южноазиатской стране со стороны «Талибана».

В ЦРУ, в свою очередь, заявили, что Байден еще в начале июля был предупрежден о том, что афганское правительство находится на грани падения. При этом президент продолжал рассказывать населению о высокой боеспособности афганских подразделений.

Сотрудники Государственного департамента обвинили Байдена в приостановке работы бюро кризисного реагирования, созданного в ходе президентского срока Дональда Трампа и предназначенного для организации эффективной и быстрой эвакуации американских граждан из Афганистана.

В конце концов, неуклюжая политика Байдена привела к проблемам в отношениях даже с европейскими союзниками: пока талибы захватывали Кабул, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предпринимал отчаянные и безуспешные попытки дозвониться до президента США. В итоге, 19 августа возмущенные британские законодатели провели в парламенте заседание, по результатам которого чуть было не вынесли вотум недоверия Байдену.

???????? Parliament Holds The President In Contempt



▫MPs and peers unite to condemn ‘dishonour’ of US president’s withdrawal and his criticism of Afghan troops left behind to face Taliban

▫@benrileysmith▫https://t.co/KPk4Y2jRNB ????????#frontpagestoday #TheDailyTelegraph #UK ???? pic.twitter.com/fa4PkFIqjd — ???????????????????? ???????????????????? ???????????????????? ???? (@ukpapers) August 19, 2021

А Васька слушает, да ест

Кризисная ситуация, разыгравшаяся в Афганистане, безусловно, не обошла стороной рейтинги действующего президента: согласно опросам, 51 процент граждан Соединенных Штатов возложили ответственность за случившееся на Джозефа Байдена, а 33 процента — на Дональда Трампа. Показатель одобрения Байдена упал на 7 процентных пунктов и достиг самого низкого уровня с января этого года — только 46% взрослых американцев одобряют работу президента.

Несмотря на то, что Байден получил серьезный удар по собственной политической репутации, и без того испорченной возможными массовыми фальсификациями на выборах 2020 года, миграционным кризисом и нестабильной социальной обстановкой в стране, его позиции все еще достаточно прочны для того, чтобы удержаться в президентском кресле и не пасть под напором Республиканской партии.

Инициатива Марджори Тейлор Грин, безусловно, получила одобрение со стороны американского общества, но документ вряд ли найдет поддержку в законодательном органе страны: в обеих палатах Конгресса позиции Демократической партии сильны, поэтому, вероятнее всего, предложение об импичменте будет отклонено.

1 Организация запрещена на территории РФ.