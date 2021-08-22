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Эксперт «Газпрома» оценил план Украины по модернизации ГТС

  /   Обновлено: 22 августа 2021 10:42
Экономика
Эксперт «Газпрома» оценил план Украины по модернизации ГТС
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 августа. Поставки «зеленого водорода» с Украины в Евросоюз могут никогда не начаться на практике, считает советник генерального директора ООО «Газпром экспорт» Андрей Конопляник.

Существующая газотранспортная система (ГТС) не может обеспечить поставки нового вида топлива без глубокой и дорогой модернизации. Украина не способна реализовать этот проект по экономическим и техническим причинам, полагает Конопляник.

«Планы очевидны — модернизировать существующую ГТС Украины под экспорт водорода или метан-водородной смеси. Столь же очевидно для меня, что эта задача нереализуема...», — приводит его слова РИА Новости.

Специалисты не верят, что страны Запада могут помочь Украине с этим проектом из-за того, что США и ФРГ стремятся не допустить прекращения транзита российского газа через территорию страны, а после 2024 года — добиться продления соответствующего договора.

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Газпром украина гтс украины водород поставки водорода
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