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Уверенность Путина на прощальной встрече с Меркель поразила журналистку из Германии
Политика
Уверенность Путина на прощальной встрече с Меркель поразила журналистку из Германии
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Берлин, 22 августа. Президент России Владимир Путин на прощальной встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель вел себя уверенно и не пошел ни на какие уступки. Об этом высказались немецкие журналисты.

Автор издания Der Spiegel Кристина Хебель в статье прокомментировала итоги последней встречи Ангелы Меркель с российским лидером. Канцлер Германии завершает свое пребывание на посту этой осенью. Меркель и Путин встретились в Москве, где глава государства вручил немецкому политику букет роз и немало комплиментов. Однако за доброжелательностью скрывалась непреклонность, отмечает Хебель.

Канцлер вела себя напряженно и скованно, в то время как президент РФ уверенно стоял на трибуне, поразилась журналистка. По ее словам, российский лидер широко расставил ноги и отказался выполнять требование немецкой стороны. Речь идет о призыве Меркель освободить заключенного Алексея Навального. Путин в ответ попросил Запад уважать решения российского суда.

«Для него Навальный — обычный преступник, нарушивший определенные правила», — констатирует автор статьи.

Президент России в очередной раз подчеркнул, что не потерпит вмешательств извне. Владимир Путин напомнил Ангеле Меркель про вечные упреки в адрес Кремля и призвал ее повлиять на украинского коллегу Владимира Зеленского.

Глава Украины намерен наградить канцлера Германии. Зеленский хочет вручить Меркель орден Свободы на переговорах 22 августа в Киеве.

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