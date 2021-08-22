Россияне считают профессии охранника и бухгалтера самыми скучными

Москва, 22 августа. Профессии охранника и бухгалтера для россиян оказались самыми скучными, выяснили в ходе опроса специалисты сервиса по поиску работы Superjob.

Каждый десятый россиянин считает профессии охранника и бухгалтера наиболее скучными среди других. Еще одним частым ответом у респондентов стала работа продавца — этот вариант выбрали 7% опрошенных.

Кроме того, в рейтинг самых скучных специальностей вошли должность сторожа, а также все разновидности офисного труда. При этом всего 13% придерживаются мнения, что скучных профессий не бывает вовсе, поскольку в каждой есть свои плюсы и минусы.

Аналитики Superjob ранее установили самые высокооплачиваемые вакансии в России. Так, в Иркутске работодатели готовы ежемесячно платить инженеру до 300 тыс. рублей.