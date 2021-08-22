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Звезды «Секса в большом городе» получат многомиллионные гонорары за продолжение сериала

  /   Обновлено: 22 августа 2021 10:37
Общество
Звезды «Секса в большом городе» получат многомиллионные гонорары за продолжение сериала
Кадр из сериала «Секс в большом городе»

Лос-Анджелес, 22 августа. СМИ выяснили, на какие гонорары согласились звезды культового сериала «Секс в большом городе» для съемок в продолжении. Новый сезон получил название «И просто так...».

Проект привлек к себе огромное количество внимания зрителей по всему миру задолго до запуска серий в эфир. В настоящий момент известны имена почти всех основных актеров сериала. К работе вернутся все, кроме Ким Кэтролл, которая играла роль Саманты Джонс, на площадке ее заменит Николь Али Паркер.

Когда каст стал определен, в СМИ появились данные о гонорарах артисток. По информации Variety, Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис получат порядка 700 тысяч долларов за один эпизод сериала. Таким образом, каждая из них подписала контракт на 7 миллионов долларов, поскольку сообщалось, что сезон будет состоять из десяти эпизодов.

Ранее Кэтролл дала откровенное интервью зарубежным изданиям, в котором обвинила своих бывших коллег в черствости по отношению к ней. Больше всего ее расстраивает тот факт, что после завершения съемок никто с ней даже не пытался связаться. Это стало одной из причин такого резкого решения в отношении продолжения сериала «Секс в большом городе».

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