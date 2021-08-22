Аэропорт Кабула закрывается на двое суток

Кабул, 22 августа. Аэропорт закроют из-за эвакуации людей, которые находятся на территории. В настоящее время там оказались сотни человек.

Граждане получили новость о том, что якобы аэропорт может подвергнуться нападению со стороны ИГ1 (террористическая организация, запрещенная в России). Ранее в давке погибли 7 человек. У ворот аэропорта собрались тысячи желающих покинуть страну.

Ранее сообщалось, что движение «Талибан»1 (запрещенная в России террористическая организация) принимает меры по обеспечению безопасности иностранных военных в аэропорту Кабула. В настоящее время в воздушной гавани столицы Афганистана базируются несколько тысяч военных из разных стран, которые координируют процесс эвакуации.

1 Организация запрещена на территории РФ.