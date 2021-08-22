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Спасенных от наводнения детенышей косуль выпустили в природный парк под Амурском

  /   Обновлено: 22 августа 2021 10:34
Общество
Спасенных от наводнения детенышей косуль выпустили в природный парк под Амурском
pxhere.com

Благовещенск, 22 августа. Сотрудники Центра охраны природы «Зейский» переселили двух детенышей косуль в отдельный вольер. В начале июня во время наводнений в Амурской области малыши вышли из леса к людям.

Специалисты продолжительное время выкармливали детенышей на территории природного парка. Теперь они понемногу приучают малышей к жизни на воле.

Ранее один из детенышей косули был привезен в заповедник из Благовещенска. Во время наводнений он попался в ловушку — животное оказалось на небольшом островке, окруженном водой. Местные охотоведы спасли малыша. Второго попавшего в беду люди нашли недалеко от села Ушаково Шимановского района.

За лето детеныши косули значительно окрепли и подросли. Теперь за их жизнью в отдельном вольере смогут наблюдать посетители природного парка.

Жительница Архангельской области открыла гостиницу для питомцев, чьи хозяева болеют COVID-19. Она делит кров с пушистыми, лысыми и колючими животными.

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