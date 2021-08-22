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Рекордный салют и старинные авто: как отметили юбилей Нижнего Новгорода

  /   Обновлено: 22 августа 2021 11:23
Видео

Нижегородцы отметили 800-летие своего города с размахом. В честь праздника организаторы даже решили поставить своеобразный рекорд. Над именинником прогремел самый протяженный салют в России — длина залповой линии составила более 700 метров.

Своим масштабом поражал не только фейерверк, но и праздничное представление. В постановке приняли участие 560 артистов, среди которых были и известные на весь мир уроженцы Нижнего Новгорода — модель Наталья Водянова, гимнастки Дина и Арина Аверины, а также музыкальная группа «Уматурман».

Во время торжества не забыли отдать дань истории города, который до 1990 года носил название Горький. По улицам проехала вереница ретромашин, произведенных на культовом Горьковском автозаводе (ГАЗ).

Путь уникальных аппаратов начался из самого предприятия. Старинный транспорт проехал по конвейеру, где собирают современные модели.

«Запах выхлопа и масла смешивается с запахом новых машин и их деталей. Рабочие восторженным живым тоннелем встречают вернувшиеся в лоно завода машины, отпуская их через главную проходную в теплый праздничный город», — пишет о мероприятие автомобильное сообщество «Горький классик».

Нижний Новгород посетил и президент страны Владимир Путин. Ранее на праздник главу государства пригласил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Политики обсудили проект высокоскоростной магистрали, а также реконструкцию городского кремля.

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нижний новгород 800 лет
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