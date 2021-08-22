«Болтать надо меньше!»: Газизов резко отозвался о сотрудничестве «Уфы» и «Газпрома»

Уфа, 22 августа. Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов ответил критикам, считающим, что команда из Башкортостана будет фарм-клубом «Зенита».

Несколько дней назад появилась информация о том, что уфимцы подпишут спонсорское соглашение с компанией «Газпром нефтехим Салават». После этого у футбольных болельщиков появились сомнения, будет ли «Уфа» выкладываться в очных матчах с «Зенитом» на 100%. Генеральному директору клуба из Башкортостана Шамилю Газизову такие разговоры среди болельщиков явно не нравятся.

««Уфа» станет сателлитом «Зенита» после спонсорства «Газпрома»? Я бы на это ответил, что болтать надо меньше! Смотрите игру, счет на табло!» — резко отреагировал спортивный функционер в комментарии «Спорт-Экспрессу».

«Уфа» в рамках пятого тура Российской премьер-лиги сыграла на своем поле вничью 1:1 с петербургским «Зенитом». У гостей забитым мячом отличился бразилец Малком. В составе хозяев гол забил Хамид Агаларов. Сине-бело-голубые после пяти матчей в РПЛ набрали 11 очков и расположились на втором месте. «Уфа» с пятью баллами в своем активе находится на 11-й строчке.