Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 августа 11:28
11:26
Шоу-бизнес
Певица Asti пожаловалась на легкую славу TikTok-блогеров
11:19
Происшествия
Прокуратура проверит инцидент с травмированием подростка на ж/д в Калининграде
11:17
Общество
В России заразились коронавирусом еще 20 564 человека
11:16
Происшествия
ФАН выяснил предварительную причину падения мотопараплана в Ивановской области
11:14
Политика
Киевский филолог призвал проявить культурный героизм русских на Украине
11:10
Происшествия
Правоохранители задержали солиста группы «Пошлая Молли»
11:06
Политика
Талибы воссоздали культовое американское фото времен Второй мировой войны
11:03
Экономика
Действия правительства могут поднять стоимость аренды жилья в России
11:02
Армия
Решительный ответ России на ситуацию с Курилами вызвал нервную реакцию в Японии
11:01
Армия
Российский экипаж одержал победу в первом заезде «Танкового биатлона» на АрМИ-2021
Все новости

«Болтать надо меньше!»: Газизов резко отозвался о сотрудничестве «Уфы» и «Газпрома»
Спорт
«Болтать надо меньше!»: Газизов резко отозвался о сотрудничестве «Уфы» и «Газпрома»
fcufa.pro  /  Футбольный клуб Уфа / ФК Уфа / FC UFA

Уфа, 22 августа. Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов ответил критикам, считающим, что команда из Башкортостана будет фарм-клубом «Зенита».

Несколько дней назад появилась информация о том, что уфимцы подпишут спонсорское соглашение с компанией «Газпром нефтехим Салават». После этого у футбольных болельщиков появились сомнения, будет ли «Уфа» выкладываться в очных матчах с «Зенитом» на 100%. Генеральному директору клуба из Башкортостана Шамилю Газизову такие разговоры среди болельщиков явно не нравятся.

««Уфа» станет сателлитом «Зенита» после спонсорства «Газпрома»? Я бы на это ответил, что болтать надо меньше! Смотрите игру, счет на табло!» — резко отреагировал спортивный функционер в комментарии «Спорт-Экспрессу».

«Уфа» в рамках пятого тура Российской премьер-лиги сыграла на своем поле вничью 1:1 с петербургским «Зенитом». У гостей забитым мячом отличился бразилец Малком. В составе хозяев гол забил Хамид Агаларов. Сине-бело-голубые после пяти матчей в РПЛ набрали 11 очков и расположились на втором месте. «Уфа» с пятью баллами в своем активе находится на 11-й строчке.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / «Болтать надо меньше!»: Газизов резко отозвался о сотрудничестве «Уфы» и «Газпрома»
футбол уфа рпл газизов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru