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Трамп объяснил, чем обернулись для Афганистана фальшивые выборы в США
Политика
Трамп объяснил, чем обернулись для Афганистана фальшивые выборы в США
Pr Scr cbsnews.com

, 22 августа. Экс-глава Белого дома Дональд Трамп обвинил нынешнего президента США Джо Байдена в тотальной сдаче Афганистана.

По его словам, во время его президентского срока у него были хорошие отношения с радикальным движением «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России). Вашингтон мог заключить с ними хорошую сделку, однако победа Байдена на выборах помешала этому.

«Потом у нас состоялись фальшивые выборы, новый президент. Новый президент занял офис, упал на колени и сказал: заходите, забирайте все, что у нас есть. Позор», — сказал он.

Ранее стало известно, что российский посол доложил об обстановке в Кабуле. По его словам в столице Афганистана ситуация остается спокойной уже восьмые сутки.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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