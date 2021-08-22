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ФАН ведет прямую трансляцию «Танкового биатлона» на АрМИ-2021

  /   Обновлено: 22 августа 2021 10:39
Армия
ФАН ведет прямую трансляцию «Танкового биатлона» на АрМИ-2021
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 22 августа. Конкурс «Танковый биатлон» стартовал в рамках Армейских международных игр — 2021.

Федеральное агентство новостей ведет прямую трансляцию соревнований. По итогам индивидуальных заездов будет составлен рейтинг лучших экипажей. Первые три станут победителями и призерами этапа «Индивидуальная гонка».

В ходе жеребьевки в первый дивизион вошли 11 команд — из России, Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Казахстана, Китая, Монголии, Сербии, Сирии и Узбекистана. Ко второму дивизиону присоединились военные из Абхазии, Южной Осетии, Катара, Киргизии, Лаоса, Мали, Мьянмы и Таджикистана.

Ранее сообщалось, что на полигоне Корла в Китае прошла церемония открытия АрМИ-2021. В 2021 году на территории КНР состоятся три конкурса: «Чистое небо», «Суворовский натиск» и «Безопасная среда».

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танковый биатлон трансляция арми-2021
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