Nissan презентовал обновленный внедорожник Terra на рынке Таиланда

Бангкок, 22 августа. Японский автопроизводитель Nissan представил обновленный внедорожник Terra для покупателей в Таиланде. От своего предшественника он отличается «посвежевшим» дизайном.

Визуально рестайлинговый Terra можно узнать по новым светодиодным фарам. Nissan утверждает, что они светят на 34% ярче прежних. Кроме того, производитель увеличил радиаторную решетку, а также изменил колесные диски — их диаметр в разных комплектациях варьируется от 17 до 18 дюймов.

Интерьер салона также претерпел изменения. Все сделано в стиле современных кроссоверов Nissan: с крупным цветным дисплеем, медиасистемой с восьмидюймовым тачскрином, голосовым управлением, отдельным 11-дюймовым телевизором для пассажиров заднего сидения.

Корейский автопроизводитель Genesis ранее презентовал электрический кроссовер GV60. Электромобиль получил широкую решетку радиатора, узкие фары, рельефный капот, спойлер и новый логотип.